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Музыканты из Портленда летят в Хабаровск отметить 30-летие побратимских отношений
25 октября в Хабаровск прибывает блюграсс-квартет Scratchdog Stringband из города Портленд, штат Вашингтон. Гастроли в столице Дальнего Востока организованы в честь 30-летия установления побратимских отношений между Портлендом и Хабаровском. После выступлений в Хабаровске американские музыканты сыграют в Находке и Владивостоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Генеральном консульстве США во Владивостоке.
«Гастроли Scratchdog Stringband, - это позитивный пример народной дипломатии между США и Россией, - говорит Дэррен Тис, консул по вопросам культуры, печати и образования Генконсульства США. – Идея отпраздновать 30-летний юбилей отношений между Портлендом и Хабаровском концертами музыкантов из США была предложена по линии ассоциации городов-побратимов. Консульство радо сотрудничать с общественностью и администрацией Хабаровска в реализации этого проекта. Культурные обмены, которые помогают американцам и русским узнать и понять друг друга, сегодня важны как никогда».
Музыканты определяют свой стиль как «высокоэнергетический, инновационный «блюграсс», который удовлетворит как поклонников старой школы, так и новичков». Все участники группы - Джеймс Росси (James Rossi), Эндрю ДеРоссетт (Andrew DeRossett) , Максвелл Кантримен Скюз (Maxwell Countryman Skewes), Стивен Эггерс (Stephen Eggers) – мультинструменталисты. Они блестяще владеют скрипкой (Джеймс Росси считается одним из лучших скрипачей северо-запада), банджо, контрабасом, гитарой, мандолиной и меняются ими время выступления.
Кроме этого, все музыканты группы отлично поют, их голоса непохожи друг на друга, и потому яркие и оточенные вокальные гармонии группы вызывают неизменный восторг публики.
В результате, Scratchdog Stringband стали одной из самых востребованных групп северо-западного побережья США. За последние два года коллектив сыграл более 300 концертов.
Расписание концертов Scratchdog Stringband на Дальнем Востоке:
Хабаровск
25 октября в 19:00, четверг, Городской Дворец Культуры, ул. Ленина, 85. Концерт с хабаровскими музыкантами, посвященный 30-летию побратимских отношений между Хабаровском и Портлендом.
26 октября в 21:00, пятница, бар «Great Joy», ул. Карла Маркса, 96-а
(В Хабаровске американские музыканты также проведут творческие встречи и мастер-классы).
Находка
27 октября в 20:30, суббота, Находка, Клуб «Кот и Клевер», Рабочий переулок, 1а
Владивосток
28 октября в 21:00, воскресенье, Владивосток, Клуб «Водолей», Суханова, 3
Дополнительную информацию о группе на английском языке можно найти на вебсайте группы https://www.scratchdogstringband.com/.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Музыканты из Портленда летят в Хабаровск отметить 30-летие побратимских отношений
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