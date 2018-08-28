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23 Ноября 2015, 17:28 | Регион сегодня

Республика Корея интересуется совместными проектами в области сельского хозяйства на Дальнем Востоке

Вопросы российско-корейского сотрудничества в области сельского хозяйства обсуждались на рабочей встрече Министра Росссийской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и Министра сельского хозяйства, животноводства и пищевой промышленности Республики Корея Ли Дон Пхиля.

По словам Александра Галушки, "Дальний Восток России предлагает Республике Корея новые возможности для обеспечения ее продовольственной безопасности с учетом ограниченности сельхозугодий, ростом населения и требований к экологичности продукции", пишет журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В ходе переговоров Александр Галушка представил южнокорейскому коллеге меры, направленные на поддержку экономических проектов в дальневосточных регионах России. В частности, речь шла о привлекательности реализации проектов в территориях опережающего развития и в Свободном порте Владивосток.

Министр особо подчеркнул, что ряд проектов в области сельского хозяйства в ДФО уже пользуются этими механизмами поддержки. Так, две из девяти созданных территорий опережающего развития – ТОР «Михайловский» (Приморский край) и ТОР «Белогорск» (Амурская область) – имеют сельскохозяйственную направленность. Якорные резиденты этих ТОР намерены реализовать проекты в области свиноводства, переработки сои, производства хлебопекарных продуктов. Помимо этих ТОР, площадки под сельскохозяйственное производство также включены в ТОР “Хабаровск” и ТОР “Камчатка”. На этих площадках будут построены тепличные комплексы для круглогодичного выращивания агропродукции.

По словам Александра Галушки, об интересе инвесторов к развитию агропромышленных проектов в макрорегионе свидетельствуют результаты прошедшего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума, 

"Значительная часть представленных на Форуме проектов были в аграрной сфере – это 81 проект на общую сумму 206 млрд рублей, – рассказал Александр Галушка. – Проекты имеют широкую специализацию: свиноводство, птицеводство, овощеводство, выращивание крупного рогатого скота, переработка сырья и производство готовых продуктов питания, создание промышленно-логистических центров по хранению и сбыту готовой продукции. Мы готовы предложить данные проекты вниманию корейской стороне и будем рады оказать необходимое содействие при их реализации".

Со своей стороны, Министр сельского хозяйства, животноводства и пищевой промышленности Республики Корея Ли Дон Пхиль выразил заинтересованность в подробном изучении как самих инвестиционных проектов, так и мер экономической поддержки, сформированных в территориях опережающего развития и в Свободном порте Владивосток. Корейские инвесторы уже работают в агропромышленный проектах в регионах ДФО (см. справку); экспорт сельскохозяйственной продукции с Дальнего Востока в Республику Корея превышает 1 млрд долларов США. 

В заключение разговора Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока еще раз подчеркнул, что "расширение и интенсификация российско-корейского сотрудничества в области сельского хозяйства на Дальнем Востоке России является нашим осознанным и взвешенным выбором". 

"Мы открыты к взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в интересах обеспечения развития наших стран", – сказал Александр Галушка.

Досье "Дальневосточного капитала": В 2014 г. импорт продукции сельского хозяйства в Республику Корея составил 27,4 млрд. долл. США (99,2% к уровню 2013 г.), в то время как экспорт – лишь 7,5 млрд. долл. США (101,6%). При этом объемы импорта продукции животноводства практически в 12 раз превышали объемы экспорта. В 2014 г. российский экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия в Республику Корея составил 1,2 млрд долл. США (97,3% к уровню 2013 г.), импорт – 138,6 млн долл. США (100,4%). При этом свыше 90% экспорта (в объеме 1,1 млрд долл.) – это сельскохозяйственная продукция и продовольствие, произведенные на Дальнем Востоке России. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности Республики Корея в последнее время в экономической политике страны наметилась тенденция по созданию и размещению собственных сельскохозяйственных производств на территориях других государств. Южнокорейские инвесторы уже реализуют ряд агропромышленных проектов на территории Приморского края, в частности, с 2002 г. действует южнокорейское предприятие ООО "Агро Сансэнг", с участием которого в период с 2002-2013 гг.  было создано 7 сельскохозяйственных предприятий. Основными направлениями деятельности указанных предприятий являются животноводство, заготовка кормов, растениеводство (рис, соя, гречиха и др.). Объем посевных площадей составляет 3,6 тыс. га по рису и 2,2 тыс. га по сое. Кроме того, к настоящему времени на территории Приморского края компаниями ОOO "ГРИН СТАР III" и OOO "Агро-Амур" введены в эксплуатацию два свиноводческих комплекса (мощностью до 200 тыс. тонн и до 1 000 тыс. тонн свинины в год соответственно), созданные с участием инвесторов из Республики Корея.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Республика Корея  сельское хозяйство  ТОР 


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