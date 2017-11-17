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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Ноября, 18:22 |
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Инвесторы на Дальнем Востоке должны доводить свои проекты до конца
О планах по совершенствованию системы сопровождения инвестпроектов на Дальнем Востоке рассказал на пресс-подходе в Совете Федерации Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
«Президент России, проводя совещание в Благовещенске в августе этого года, сказал, что система информационного онлайн-сопровождения инвестиционных проектов на Дальнем Востоке запущена, и отметил, что это хорошая практика, которую нужно развивать. Мы работаем над тем, чтобы инвесторы могли взаимодействовать через эту систему не только с Министерством или институтами развития Дальнего Востока, а получали государственные услуги, работали с надзорными органами, могли производить оплату налогов. Фактически речь идет о создании единого электронного «одного окна». Любой инвестор, который сейчас стал резидентом территории опережающего развития, Свободного порта Владивосток, вошел в программу развития Дальнего Востока, мог бы получить такую услугу. На Восточном экономическом форуме была подробная презентация системы. О ней много говорилось. Мы обязательно покажем ее новую версию на четвертом ВЭФ», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По словам главы Минвостокразвития, в системе видно как идет проект, какие проблемы возникают и как реагируют ответственные исполнители на эти проблемы.
«Благодаря этому также мы понимаем, носят ли эти проблемы общий характер или касаются единичного случая. В связи с этим мы реагируем уже на министерском уровне, на уровне региона, на уровне Правительства России, чтобы такие проблемы снимать. Наша задача, чтобы инвесторы, которые приходят на Дальний Восток, не завершали свою деятельность на стадии заявления, а доводили свой инвестиционный проект до конца. Мы уже приближаемся к тысячи проектам. То, конечно, делать это в режиме бумажного документооборота или от совещания к совещанию невозможно. Нужна современная координационная система. Мы ее запустили. Она уже работает и помогает инвесторам. В перспективе мы хотим, чтобы весь спектр взаимодействия с контрольными, административными и надзорными органами можно было осуществлять через эту систему», - уточнил Александр Галушка.
По словам Министра, такая система установлена в том числе на его компьютере и компьютере вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева.
Напомним, сегодня Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка выступил в Совете Федерации в рамках «правительственного часа». В своем выступлении он рассказал об итогах работы ведомства за 2017 год и приоритетных задачах по опережающему развитию Дальнего Востока России.
Как отметила Председатель Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко: «Это тот случай, когда было создано министерство правильно, обоснованно и своевременно. Государственная программа ускоренного развития Дальнего Востока – это сегодня один из главных, если не главный, экономический приоритет страны. Это территория новых точек роста экономики и Правительство также очень правильно и своевременно по поручению Президента приняло программу развития».
«Мы как палата регионов, в наибольшей степени заинтересованы в сотрудничестве с вами, в оказании содействия, в законодательном обеспечении вашей деятельности. Вы всегда идете на контакт, всегда коммуницируете с палатой регионов, с комитетами и мы и далее заинтересованы в таком тесном сотрудничестве», - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Фото: пресс-служба Совета Федерации.
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