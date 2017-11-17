|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 23 Ноября, 18:22 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Дальнем Востоке до 2019 года будет запущено 280 новых производств
«Впервые в этом году в России для Дальнего Востока запущена информационная система для индивидуальной работы по сопровождению каждого инвестиционного проекта, которая позволяет оперативно решать любые проблемы инвестора. Такая предметная работа с инвестором позволяет нам рассчитывать, что до конца 2019 года 280 инвестиционных проектов станут новыми обрабатывающими комплексами, логистическими центрами, сельскохозяйственными производствами», - подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Глава Минвостокразвития России отметил системность в работе по улучшению инвестиционного климата и как следствие – запуска новых предприятий.
«Хочу подчеркнуть, привлеченные инвестиции на Дальний Восток – не разовая акция. Создана система регулярного привлечения новых инвестиций и реализации инвестиционных проектов. Фактически конвейер», - уточнил Александр Галушка.
По словам Министра, системная деятельностью связывает в единое целое работу Минвостокразвития России и впервые специально созданную федеральным Правительством систему институтов развития Дальнего Востока: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорацию развития Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по развитию человеческого капитала.
Напомним, «правительственный час» проводится в первый день очередного заседания Совета Федерации в течение одного часа. Совет Федерации вправе пригласить на заседание палаты для ответов на вопросы членов Совета Федерации Председателя Правительства Российской Федерации, членов Правительства Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя Центрального банка Российской Федерации, руководителей иных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и других должностных лиц.
Фото: пресс-служба Совета Федерации.
- На Дальнем Востоке до 2019 года будет запущено 280 новых производств
- Инвесторы на Дальнем Востоке должны доводить свои проекты до конца
- Банк России проведет онлайн-марафон для молодых предпринимателей "Деньги для дела"
- WWF России предлагает законом установить сроки заготовки кедрового ореха
- В Калининграде спущен на воду первый траулер для рыбаков Камчатки
- Дороги на месте не стоят
- До конца 2018 года на Дальнем Востоке будут созданы три туристско-рекреационных кластера
- Приморье и Приамурье свяжет беспересадочный вагон
- Началось строительство единого транспортного коридора Чита – Владивосток
- Группа ВТБ запускает образовательный проект для предпринимателей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.