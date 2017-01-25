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Среда| 25 Января, 11:37 |
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Поправки в федеральный закон повысят эффективность управления имуществом, передаваемым КРДВ
Соответствуюшую поправку в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации по поручению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки предложило Минвостокразвития России. Данные поправки были рассмотрены на Комитете Госдумы по бюджету и налогам.
Проектом федерального закона предлагается освободить от уплаты налога на прибыль организаций, доходы в виде имущества (за исключением субсидий), полученного управляющей компанией, которая является акционерным обществом, сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, и деятельность которой предусмотрена Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономичного развития в Российской Федерации».
«В настоящее время при безвозмездной передаче имущества акционерному обществу возникает обязанность исчисления и уплаты налога на прибыль. Таким образом, принятие проекта федерального закона позволит в полном объеме направлять получаемое Корпорацией имущество на осуществление деятельности по управлению территорией опережающего социального-экономического развития», – уточнил статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации Павел Волков.
По его словам, принятие проекта федерального закона будет способствовать повышению эффективности управления имуществом, передаваемым КРДВ.
Напомним, ранее Александр Галушка проинформировал депутатский корпус о результатах внедрения новых инструментов развития макрорегиона – территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, инфраструктурной и финансовой поддержки инвестиционных проектов.
«Благодаря этим новым механизмам на Дальний Восток привлечено 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций, из которых 93 процента – это частные инвестиции, а 7 процентов – государственные вложения. То есть на 1 рубль бюджетных средств мы получаем 13 рублей частных вложений. Это одно из лучших значений эффективности применения бюджетных денег», - сказал глава Минвостокразвития, выступая в рамках "правительственного часа" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
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