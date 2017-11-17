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24 Января 2018, 12:53 | Регион сегодня |

На Дальнем Востоке ряд ТОР оказались не востребованы у бизнеса

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития провести ревизию территорий опережающего развития

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев провел совещание, в ходе которого были подведены итоги работы по развитию Дальнего Востока России в 2017 году и определены ключевые задачи на 2018 год.

Один из основных вопросов - реализация инвестиционных проектов в территориях опережающего развития. По словам первого заместителя Министра российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Осипова, на сегодня заключено 211 соглашений о реализации инвестиционных проектов в рамках ТОР на общую сумму 2,2 трлн рублей. Реализация данных соглашений предполагает создание 39,7 тысяч рабочих мест. Соотношение частных инвестиций к бюджетным с 12/1 в 2016 году выросло до 39/1 по итогам 2017 года. То есть на один рубль бюджетных вложений в инфраструктуру ТОР приходится 39 рублей частных инвестиций.

Самыми эффективными по итогам стали три ТОР - «Белогорск», «Южная Якутия» и «Кангалассы».

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития провести ревизию территорий опережающего развития, проанализировать невостребованные площадки и самостоятельно внести предложения об их дальнейшей деятельности.

Напомним, в Приморье создано четыре территории опережающего развития: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень», «Нефтехимический». Каждая из них имеет свою специализацию, которая важна не только с точки зрения текущего развития, но и с точки зрения создания «новой экономики» региона.

По состоянию на 01.08.2017 года зарегистрировано 34 резидента ТОР. Объем подписанных соглашений - свыше 225 млрд руб. Создается более 11 тыс. рабочих мест.

Объем фактически осуществленных частных инвестиций резидентов ТОР составляет 15,11 млрд руб., создано 839 рабочих мест.

ТОР «Надеждинская» создается на территории Надеждинского муниципального района Приморского края. Специализация: транспорт, логистика, легкая и пищевая промышленность, сборочные производства и переработка минерального сырья.

Для резидентов ТОР постановлением Правительства Российской Федерации установлены требования к минимальному объему капитальных вложений. Для ТОР «Надеждинская» – 500 тысяч рублей.

Уже заключены соглашения о намерениях реализации проектов с первыми резидентами ТОР на сумму порядка 7 млрд рублей. В их числе: завод по производству кондитерских и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов и готовой продукции компании «Приморский кондитер», логистический комплекс с предприятием общественного питания компании «Невада Восток», предприятие по сбору, обработке и утилизации отходов ООО «Экостар Фэктори».

На площадке создается мультимодальный транспортно-логистический комплекс компании «Инком ДВ» с выходом на Транссибирскую магистраль и трассу М-60, мощностью 420 тысяч контейнеров в год по автомобильному и железнодорожному фронтам.

В целом, территория площадки позволит разместить не менее 30 резидентов.

ТОР «Михайловский» действует на территории Михайловского, Спасского и Черниговского муниципальных районов. Минимальный объем капитальных вложений – 500 тысяч рублей.

Якорные инвесторы – ООО «РусАгро-Приморье», ООО «Мерси трейд», ООО «ХорольАгрохолдинг», ООО «Приморский бекон».

Первые потенциальные резиденты ТОР планируют реализацию проектов на общую сумму порядка 45 млрд рублей. Это проекты по строительству свинокомплексов, селекционно-генетического центра (СГЦ), комбикормового завода, завода по глубокой переработке сои и получению соевого изолята и сопутствующих продуктов, комплекса приемки, зерноочистки, сушки зерна.

Специализация ТОР «Большой Камень» - судостроение и судоремонт, производство, ремонт и монтаж машин и оборудования; производство бумаги и бумажных изделий, химических веществ и химических продуктов; компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования и другие.

Якорным инвестором ТОР «Большой Камень» является судостроительный комплекс «Звезда», который в рамках ТОР будет выпускать суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. Сумма заявленных инвестиций – 92,902 млрд рублей. Завершить все этапы строительства планируется в 2024 году.

Якорным резидентом ТОР «Нефтехимический» выступает компания ПАО «НК «Роснефть» с инвестиционным проектом по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

Основной специализацией проекта станет производство полиэтилена, полипропилена, бутадиена, дизельного топлива, бензина и авиакеросина, что позволит ликвидировать дефицит моторных топлив и создать нефтехимический кластер в ДФО, а также обеспечить устойчивую позицию в АТР.

Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района Приморского края южнее п. Новолитовск в 4 км от г. Находка, в районе пади Елизарова.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 796 млрд руб., в том числе: частных инвестиций – 659 млрд руб., за счет средств бюджетного финансирования – 137,76 млрд руб.

Напомним, в 2017 году новые инвесторы Дальнего Востока России фактически вложили в экономику макрорегиона 92,5 млрд рублей. Половину этого роста обеспечили предприятия, являющиеся резидентами территорий опережающего развития.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Дальний Восток  ТОР 


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