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24 Января 2018, 13:15 | Регион сегодня

Новая линия связи обеспечит высокоскоростным Интернетом около 17 тысяч жителей Курил

Протяженность подводного волоконно-оптического кабеля составит около 850 км, из них более 750 км пройдет по дну Охотского моря

В рамках реализации программы по развитию Дальнего Востока «Ростелеком» в этом году приступит к прокладке подводного волоконно-оптического кабеля на Курильские острова. До конца 2018 года работы будут завершены, сообщил глава телекоммуникационной компании Михаил Осеевский на состоявшейся на днях встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Этот проект реализуется в соответствии с программой развития цифровой экономики и устранению цифрового неравенства, созданной по поручению президента Российской Федерации. Программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года, одним из ее показателей станет обеспечение 97% домашних хозяйств страны широкополосным доступом к Интернету.

Новая линия связи по маршруту Южно-Сахалинск – Курильск – Крабозаводское позволит обеспечить высокоскоростным Интернетом около 17 тысяч жителей Итурупа, Кунашира и Шикотана. Протяженность линии составит около 850 километров, из них более 750 километров пройдет по дну Охотского моря.

Строительство ПВОЛС пропускной способностью 40 Гбит/с пройдет в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 годы». Реализацией проекта занимается компания «Ростелеком». Строителем и проектировщиком оптоволокна на Курилы стала китайская телекоммуникационная компания Huawei. Оценочная стоимость проекта – 3,3 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

В предыдущие годы «Ростелеком» успешно подключил остров Сахалин, Камчатку и Магадан, и теперь их жителям доступны современные инструменты связи.

В 2017 году правительством Сахалинской области совместно с «Ростелекомом» реализован проект по обеспечению доступности современных услуг связи в 11 населенных пунктах островного региона с населением от 100 человек и более: селах Таранай и Рыбацкое Анивского района; Октябрьское Долинского района; 1-я Падь и Озёрское Корсаковского района; Парусное Томаринского района; Подгорное, Славы Тымовского района; Совхозное Холмского района; Ёлочки, Старорусское. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным доступом в Интернет села Вахрушев и Восток Поронайского района, Тунгор Охинского района, Вал Ногликского района, Взморье в Долинском районе.

Также в целях устранения цифрового неравенства между городом и деревней в Сахалинской области в 2017 году были установлены точки беспроводного доступа в Интернет 10 населённых пунктов: Мицулевка, Новотроицкое, Петропавловское, Успенское, Тихменево, Рощино, Пензенское, Зональное, Ольховка, Никольское.

Помимо этого, успешно реализован проект по обеспечению бесплатного доступа в Интернет в 12 точках областного центра: на площадях Славы и Ленина, в парке культуры и отдыха им. Гагарина, стоянке перед ледовым дворцом «Кристалл»; скверах у Чехов-центра, напротив средней школы № 32, рядом с областной универсальной научной библиотекой, у областного краеведческого музея,  возле многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на ул. Сахалинской, а также на нижней, средней и верхней площадках СТК «Горный воздух».

– В бюджете Сахалинской области на 2018 год заложено 133 миллиона рублей на обеспечение всех больниц устойчивой связью для реализации поручения президента. В частности, до Бошняково планируется строительство оптоволокна, которое позволит попутно обеспечить Интернетом сёла и базовые станции сотовых операторов, – сообщил руководитель агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области Сергей Попов. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Кунашир  Итуруп  интернет  Ростелеком  Шикотан  Курилы  связь 


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