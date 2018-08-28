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24 Февраля 2016, 19:19 | Регион сегодня

Объявлен конкурс на разработку документации по планировке ТОР "Хабаровск" и ТОР "Надеждинская"

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" объявило конкурс на разработку документации по планировке ТОР "Хабаровск" (площадка "Ракитное") и ТОР "Надеждинская".

Соответствующая информация опубликована на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Концепция двух ТОРов подразумевает деление их территорий на отдельные зоны, где будут располагаться промышленные предприятия, близкие по отраслевому значению, сгруппированные в единый блок, с общей инфраструктурой, с учётом санитарно-гигиенических и пожарных норм. В каждом блоке будет предусмотрено дополнительное резервирование земельных участков для перспективного размещения резидентов.

К настоящему времени АО «КРДВ» получило 24 заявки от потенциальных резидентов на осуществление деятельности в ТОР «Хабаровск» и 17 заявок в ТОР «Надеждинская» на общую сумму 32 и 26,8 млрд рублей соответственно. По каждой ТОР уже подписано по 5 соглашений с Управляющей компанией, выданы свидетельства резидентов ТОР.

В рамках данных соглашений на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» завершается строительство предприятия по производству тепло- и звукоизоляционных материалов, ведется подготовка к строительству металлургического завода мощностью 242 тыс. тонн стальной заготовки.

В ТОР «Надеждинская» уже построен завод по производству заготовок пластиковой тары, также резиденты планируют построить транспортно-логистический комплекс, производство закалённого и нелинейного стекла, комплекс по утилизации (переработке) и обезвреживанию промышленных отходов, завода по производству пищевой продукции.

С учетом подписанных соглашений, свободная площадь площадки «Ракитное» для новых резидентов в границах разработки проекта планировки территорий составляет порядка 250 га, ТОР «Надеждинская» порядка 150 га.

Досье "Золотого Рога" Федеральным Законом Российской Федерации №473 от 29 декабря 2014 года «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», для резидентов предусмотрены следующие преференции. Общий размер страховых взносов на 10 лет составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль не превышает 5% первые 5 лет после получения первой прибыли и последующие 5 лет – 10%, из которых 0% идут в федеральный бюджет и не более 5% в региональный (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 3-х лет налог на землю равен 0%. Понижающий коэффициент НДПИ (0 – 0,8) в течение 10 лет, далее применяется коэффициент 1. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство. Экологическая экспертиза объектов инфраструктуры проводится в течение 45 дней. 

Журнал "Дальневосточный капитал".  

Теги: инвестиции  ТОР 


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