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Важный приток Амура душит плотина
Во Всемирный День Воды WWF России вместе с Гринпис России и Международной коалицией «Реки без Границ» обратили внимание общественности на незавидную судьбу одного из притоков Амура — реки Амазар в Забайкальском крае.
Как стало известно, в марте Шэньчженьская фондовая биржа и Концерн ZJR приняли решение о прекращении "в целях защиты интересов акционеров и инвесторов" всех процедур непубличного размещения акций, которые были начаты в 2015 году в целях финансирования покупки и строительства Амазарского лесопромышленного комплекса, крайне опасного для природы и местного населения.
Река Амазар – первый крупный приток Амура после образования реки слиянием Шилки и Аргуни, играет важную роль в Амурской экосистеме. Это место максимальной концентрации лососеобразных рыб в Забайкалье, прежде всего сибирского тайменя – вида, внесенного в Международную красную книгу МСОП и Красную книгу Забайкальского края. На Амазаре и его притоках стоят 5 из 7 крупных населенных пунктов Могоченского района, а окрестные леса являются местом традиционного лесопользования жителей таежных поселков и потенциальной сырьевой базой для развития лесной промышленности.
Именно эти природные ресурсы – река и леса, от которых напрямую зависит жизнь и развитие всего района, более уже почти 20 лет привлекают внимание бизнесменов из Поднебесной. Амазарский лесопромышленный комплекс (ЦПК "Полярная") — это проект со 100% китайскими инвестициями по заготовке более 2 миллионов м3 древесины в год, созданию лесопильных цехов и производству дешевой небеленой целлюлозы. Проект задуман Народным правительством провинции Хэйлунцзян в 1999 году, чтобы компенсировать острую нехватку древесины и продуктов ее переработки, возникшую в связи с природоохранными запретами на промышленные рубки во всех естественных лесах КНР. Первый камень заложен губернаторами пограничных провинций в 2005 году, а пуск откладывался с 2010 на 2019 год. Амазарский проект — главный инструмент лоббирования создания в глухой тайге пограничного мостового перехода Покровка-Логухэ, ведущего в стратегически важный район Транссиба.
В 2013 году была проведена независимая экспертиза проекта, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF) с участием экспертов общественных экологических организаций — Международной коалиции «Реки без границ», Института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения РАН, Даурского заповедника и Амурского социально-экологического союза. Она показала, что проект требует коренных изменений схемы водопользования, объемов лесообеспечения и некоторых технологий производства. Однако, не смотря на требования местных жителей и экологов, плотина на реке Амазар была построена без учета этих рекомендаций.
«WWF России предлагает рассмотреть альтернативную возможность водоснабжения Амазарского лесопромышленного комплекса в связи с тем, что плотина на реке Амазар перекрывает миграционные пути рыб и построена с нарушением проекта, — говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. — Проект Амазарского целлюлозного завода имеет больше негативных последствий, чем позитивных. Закладку комбината начали одновременно на нескольких площадках в 2013 году — со строительства плотины, производственных зданий и рабочего поселка. На сегодняшний день самая высокая степень готовности у плотины, около 90%. Для обеспечения завода сырьем были выделены колоссальные площади лесов в Могочинском районе Забайкалья. В итоге около 2 миллионов гектаров лесных угодий находятся под угрозой вырубки, а местные жители рискуют остаться и без рыбы и пушнины, которую традиционно добывали. Кроме этого, лесная аренда в пользу китайского ЛПК затормозила взятие под охрану верховий Амура. Так, на создание Верхнеамурского заказника ушло более двух с половиной лет, и не взирая на предложения местных жителей, в его состав не удалось включить значительные массивы лесов в междуречье Шилки и Аргуни».
В декабре 2015 г. проблемы, связанные с Амазарским комплексом рассматривал на своем выездном заседании Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Совет дал рекомендации органам власти[1], которые до настоящего времени в основном не выполнены.
В мае 2017 г. в адрес Шэньчженьской биржи и концерна ZJR было направлено обращение Международной Экологической сети по бумажной промышленности подписанное девятью российских и международными организациями, среди которых Друзья земли, Центр охраны дикой природы, Гринпис, Бэнктрэк и Международная коалиция «Реки без границ». Письмо поясняло опасения гражданского общества в связи с продолжающимся строительством Амазарского лесопромышленного комплекса в районах, где для него нет ни сырьевой, ни социальной базы.
«Недостроенный Амазарский комплекс уже наносит существенный экологический ущерб, —сказал международный координатор Коалиции РбГ Евгений Симонов, —Например, это первый в России прецедент строительства иностранной фирмой промышленного гидроузла водоснабжения на крупной реке, полностью нарушающий экологические взаимосвязи в бассейне площадью более 10 тысяч км2. В недалекой перспективе это лишит население Могочинского района возможности рыбачить. Перекрывшая в конце 2017 года реку Амазар плотина, построена без экологической экспертизы и обсуждения с населением. Она нарушила пути миграции около 20 видов местных рыб и поставила под угрозу уничтожения крупнейшую на Верхнем Амуре популяцию Сибирского тайменя, внесенного в международную и краевую красные книги. Так называемый "рыбоход" построен по устаревшей технологии в целях добиться кратного снижения платежей за ущерб водным биологическим ресурсам, его эффективность не подтверждена научным мониторингом и требует проверки независимыми специалистами».
Кажется, на этот раз бизнесмены услышали экологов, руководство биржи начало расследование, и в марте 2018 г. Совет Директоров Концерна по производству швейных машин ZJR (Шэньчженьская фондовая биржа №002021) принял решение о полном прекращении всех транзакций, начатых в целях непубличного размещения пакета акций на Шэньчженьской бирже и отзыве заявки о проведение размещения в Комиссию КНР по ценным бумагам, поданной еще в 2015 году, но так и не одобренной. Размещение проводилось в целях финансирования покупки концерном ZJR компании "Хэйлунцзян Синбан" и завершения строительства Амазарского лесопромышленного комплекса в Забайкальском крае.
Поддерживая это решение, Гринпис России и Международная коалиция "Реки без Границ" призывают правительство Забайкальского края, Банк Развития Китая и компанию Хэйлунцзян-Синбан не предпринимать скоропалительных действий по поиску иных источников финансирования Амазарского ЛПК и пограничного мостового перехода "Покровка-Логухэ", а приступить наконец к комплексной оценке рисков и долгосрочной жизнеспособности проекта и рассмотрению альтернативных вариантов развития экономики Забайкальского края.
Правительство Забайкальского края и владельцы ЦПК "Полярная" последовательно отказываются обсуждать с общественностью проблемы и стремятся к скорейшему вводу Амазарского ЛПК любой ценой, прося поддержки у федеральных властей. Сейчас они предпринимают попытки получить инвестиции из российско-китайских фондов и бюджета. Общественные организации требуют оценки альтернатив разрушительным проектным решениям и также надеются быть услышанными центральной властью.
«Проект абсурден с точки зрения обеспечения лесными ресурсами: имеющихся запасов древесины заведомо не хватит для обеспечения долгосрочной работы такого предприятия, а эффективно выращивать леса на мерзлотных почвах невозможно. Проект представляет большую угрозу для некоторых уникальных природных территорий востока Забайкальского края, поскольку для обеспечения такого предприятия сырьем даже в краткосрочной перспективе придется пустить в рубку большинство ценных лесов, не разоренных пожарами и воровством», - сообщает в открытом письме Президенту В.В. Путину руководитель Лесной программы Гринпис Алексей Ярошенко[2] - просим Вас поручить уполномоченным органам провести проверку законности и целесообразности дальнейшей реализации проекта по строительству Амазарского лесопромышленного комплекса, и принять меры по устранению нарушений и угроз, отмеченных в рекомендациях выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в Забайкальском крае 14-18 декабря 2015 года»
На фото: Поселок Амазар. Заготовленный китайцами лес.
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