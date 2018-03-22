Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 24 Марта, 20:36 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5400 р.
10 CNY 900 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
John Deere - на ваше поле
свежий номер
Дальневосточный капитал № 3, 2018

Регион сегодня
24.03 |
Искусственный интеллект станет грозой для браконьеров в "Заповедном Приамурье"
24.03 |
Дороги столицы Приморья подлатают холодным асфальтом
24.03 |
Важный приток Амура душит плотина
23.03 |
Дальний Восток готов свой лес отдать на экспорт
23.03 |
В одном из дальневосточных регионов могут открыть "Торговый дом" товаров из КНДР
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:06
Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют В апреле группе компаний "Акцент" исполняется 10 лет. За эти, прямо скажем, не самые простые для экономики страны годы, системный интегратор (а именно так позиционирует себя ГК "Акцент") смог добиться лидерских позиций в IT-отрасли Приморского края.
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:04
Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом Я никогда не думал, что сюжет нашумевшего фильма "Левиафан", поставленного Андреем Звягинцевым, может повториться в реальной жизни. Казалось, что эта мрачная картина - больше аллегория, предупреждаюшая общество о том, куда можно зайти на пути вседозволенности и саморазрушения. Однако история с муниципальным торговым центром "Счастье" в Хабаровске развивается по похожему сценарию.
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:51
Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО Качественный рывок, который сделал российский лизинг за прошедший 2017 год (+48% к показателям 2016 года), прервал тенденцию стагнационных 2011 - 2012 гг., когда он смог вырасти только на 2-4%, и период падения - 2014-2015 гг. (на 13% и 20% соответственно).
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:33
Соблюсти баланс интересов Документарный аккредитив с дисконтированием - эффективный способ управления оборотным капиталом
статьи раздела
Рынки
21 Марта 2018, 14:23
Отказ от долевого строительства дальневосточниками воспринимается как недоразумение Назвать сегодня реальные масштабы нарушений обязательств застройщиков перед жителями Приморья - невозможно
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
24 Марта 2018, 15:41 | Регион сегодня |

Важный приток Амура душит плотина

Первый крупный приток Амура после образования реки слиянием Шилки и Аргуни, играет важную роль в Амурской экосистеме

Во Всемирный День Воды WWF России вместе с Гринпис России и Международной коалицией «Реки без Границ» обратили внимание общественности на незавидную судьбу одного из притоков Амура — реки Амазар в Забайкальском крае.

Как стало известно, в марте Шэньчженьская фондовая биржа и Концерн ZJR  приняли решение о прекращении "в целях защиты интересов акционеров и инвесторов" всех процедур непубличного размещения акций, которые были начаты в 2015 году в целях финансирования покупки и строительства Амазарского лесопромышленного комплекса, крайне опасного для природы и местного населения.

Река Амазар – первый крупный приток Амура после образования реки слиянием Шилки и Аргуни, играет важную роль в Амурской экосистеме. Это место максимальной концентрации лососеобразных рыб в Забайкалье, прежде всего сибирского тайменя – вида, внесенного в Международную красную книгу МСОП и Красную книгу Забайкальского края. На Амазаре и его притоках стоят 5 из 7 крупных населенных пунктов Могоченского района, а окрестные леса являются местом традиционного лесопользования жителей таежных поселков и потенциальной сырьевой базой для развития лесной промышленности.

Именно эти природные ресурсы – река и леса, от которых напрямую зависит жизнь и развитие всего района, более уже почти 20 лет привлекают внимание бизнесменов из Поднебесной. Амазарский лесопромышленный комплекс (ЦПК "Полярная") — это проект со 100% китайскими инвестициями по заготовке более 2 миллионов м3 древесины в год, созданию лесопильных цехов и производству дешевой небеленой целлюлозы. Проект задуман Народным правительством провинции Хэйлунцзян в 1999 году, чтобы компенсировать острую нехватку древесины и продуктов ее переработки, возникшую в связи с природоохранными запретами на промышленные рубки во всех естественных лесах КНР. Первый камень заложен губернаторами пограничных провинций в 2005 году, а пуск откладывался с 2010 на 2019 год. Амазарский проект — главный инструмент лоббирования создания в глухой тайге пограничного мостового перехода Покровка-Логухэ, ведущего в стратегически важный район Транссиба.

В 2013 году была проведена независимая экспертиза проекта, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF) с участием экспертов общественных экологических организаций — Международной коалиции «Реки без границ», Института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения РАН, Даурского заповедника и Амурского социально-экологического союза. Она показала, что проект требует коренных изменений схемы водопользования, объемов лесообеспечения и некоторых технологий производства. Однако, не смотря на требования местных жителей и экологов, плотина на реке Амазар была построена без учета этих рекомендаций.

«WWF России предлагает рассмотреть альтернативную возможность водоснабжения Амазарского лесопромышленного комплекса в связи с тем, что плотина на реке Амазар перекрывает миграционные пути рыб и построена с нарушением проекта, — говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. — Проект Амазарского целлюлозного завода имеет больше негативных последствий, чем позитивных. Закладку комбината начали одновременно на нескольких площадках в 2013 году — со строительства плотины, производственных зданий и рабочего поселка. На сегодняшний день самая высокая степень готовности у плотины, около 90%. Для обеспечения завода сырьем были выделены колоссальные площади лесов в Могочинском районе Забайкалья. В итоге около 2 миллионов гектаров лесных угодий находятся под угрозой вырубки, а местные жители рискуют остаться и без рыбы и пушнины, которую традиционно добывали. Кроме этого, лесная аренда в пользу китайского ЛПК затормозила взятие под охрану верховий Амура. Так, на создание Верхнеамурского заказника ушло более двух с половиной лет, и не взирая на предложения местных жителей, в его состав не удалось включить значительные массивы лесов в междуречье Шилки и Аргуни».

В декабре 2015 г. проблемы, связанные с Амазарским комплексом рассматривал на своем выездном заседании Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Совет дал рекомендации органам власти[1], которые до настоящего времени в основном не выполнены.

В мае 2017 г. в адрес Шэньчженьской биржи и концерна ZJR было направлено обращение Международной Экологической сети по бумажной промышленности  подписанное девятью российских и международными организациями, среди которых Друзья земли, Центр охраны дикой природы, Гринпис, Бэнктрэк и Международная коалиция «Реки без границ». Письмо поясняло опасения гражданского общества в связи с продолжающимся строительством Амазарского лесопромышленного комплекса в районах, где для него нет ни сырьевой, ни социальной базы.

«Недостроенный Амазарский комплекс уже наносит существенный экологический ущерб, —сказал международный координатор Коалиции РбГ Евгений Симонов, —Например, это первый в России прецедент строительства иностранной фирмой промышленного гидроузла водоснабжения на крупной реке, полностью нарушающий экологические взаимосвязи в бассейне площадью более 10 тысяч км2. В недалекой перспективе это лишит население Могочинского района возможности рыбачить. Перекрывшая в конце 2017 года реку Амазар плотина, построена без экологической экспертизы и обсуждения с населением. Она нарушила пути миграции около 20 видов местных рыб и поставила под угрозу уничтожения крупнейшую на Верхнем Амуре популяцию Сибирского тайменя, внесенного в международную и краевую красные книги. Так называемый "рыбоход" построен по устаревшей технологии в целях добиться кратного снижения платежей за ущерб водным биологическим ресурсам, его эффективность не подтверждена научным мониторингом и требует проверки независимыми специалистами».

Кажется, на этот раз бизнесмены услышали экологов, руководство биржи начало расследование, и в марте 2018 г. Совет Директоров Концерна по производству швейных машин ZJR (Шэньчженьская фондовая  биржа №002021) принял решение  о полном прекращении всех транзакций, начатых в целях непубличного размещения пакета акций на Шэньчженьской бирже и отзыве заявки о проведение размещения в Комиссию КНР по ценным бумагам, поданной еще в 2015 году, но так и не одобренной. Размещение проводилось в целях финансирования покупки концерном ZJR компании "Хэйлунцзян Синбан" и завершения строительства Амазарского лесопромышленного комплекса в Забайкальском крае.

Поддерживая это решение, Гринпис России и Международная коалиция "Реки без Границ" призывают правительство Забайкальского края, Банк Развития Китая и компанию Хэйлунцзян-Синбан не предпринимать скоропалительных действий по поиску иных источников финансирования Амазарского ЛПК и пограничного мостового перехода "Покровка-Логухэ", а приступить наконец к комплексной оценке рисков и долгосрочной жизнеспособности проекта и рассмотрению альтернативных вариантов развития экономики Забайкальского края.

Правительство Забайкальского края и владельцы ЦПК "Полярная" последовательно отказываются обсуждать с общественностью проблемы и стремятся к скорейшему вводу Амазарского ЛПК любой ценой, прося поддержки у федеральных властей. Сейчас они предпринимают попытки получить инвестиции из российско-китайских фондов и бюджета. Общественные организации требуют оценки альтернатив разрушительным проектным решениям и также надеются быть услышанными центральной властью.

«Проект абсурден с точки зрения обеспечения лесными ресурсами: имеющихся запасов древесины заведомо не хватит для обеспечения долгосрочной работы такого предприятия, а эффективно выращивать леса на мерзлотных почвах невозможно. Проект представляет большую угрозу для некоторых уникальных природных территорий востока Забайкальского края, поскольку для обеспечения такого предприятия сырьем даже в краткосрочной перспективе придется пустить в рубку большинство ценных лесов, не разоренных пожарами и воровством»,  - сообщает в открытом письме Президенту В.В. Путину руководитель Лесной программы Гринпис  Алексей Ярошенко[2] - просим Вас поручить уполномоченным органам провести проверку законности и целесообразности дальнейшей реализации проекта по строительству Амазарского лесопромышленного комплекса, и принять меры по устранению нарушений и угроз, отмеченных в рекомендациях выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в Забайкальском крае 14-18 декабря 2015 года»

На фото: Поселок Амазар. Заготовленный китайцами лес.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: экология  wwf  экосистема  Амур 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
22 Марта 2018, 13:45
Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства 2017 год стал для "Универсальной лизинговой компании" самым успешным за 17-летнюю историю. Компания вошла в Топ-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
21 Марта 2018, 14:19
"Берингия" пошла на Чукотку Праздник, посвященный открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", в этом году организаторы были вынуждены перенести на один день
статьи раздела
Вкус жизни
21 Марта 2018, 11:15
Приморье лидирует по пятизвездному статусу Только три гостиницы на Дальнем Востоке имеют "пять звезд"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Марта 2018, 10:58
Дальневосточников на крючке крепко держит рыбалка Клевое место: Дальний Восток глазами рыболова-романтика, или как правильно готовить "королевское блюдо"
статьи раздела
Компании
20 Марта 2018, 17:10
СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование Прошлогодний Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке в начале сентября, до сих пор отзывается информационными поводами для редакционных командировок. Так в феврале 2018 года осуществилась, спланированная еще на форуме, поездка в столицу угольной промышленности России - Кузбасс.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика