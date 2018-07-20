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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Августа, 19:01 |
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Госдумой большинством голосов принят закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке
Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела во втором и третьем окончательных чтениях законопроект о реализации механизма снижения энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных потребителей на Дальнем Востоке. По результатам рассмотрения документ принят абсолютным большинством голосов: в его поддержку проголосовало 317 депутатов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
После подписания законопроекта Президентом России Владимиром Путиным выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке начнется с 1 июля 2017 года. Снижение энерготарифов коснется пяти субъектов, которые сегодня являются территориально изолированными от энергорынка зонами. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – более 70 % и в Якутии – 51 %. В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 38 %, на Сахалине – на 35,5 %.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, выравнивание энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня будет способствовать развитию бизнеса.
Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в пяти регионах в объеме около 27 млрд рублей в год. За каждым новым проектом стоят новые заводы, предприятия, а значит больше рабочих мест для самих дальневосточников. Это одно из ключевых решений для стимулирования экономики региона, оно даст мультипликативный эффект.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка
Как неоднократно отмечали в Минвостокразвития, в настоящий момент высокие энерготарифы сдерживают развитие всего макрорегиона. Так, в Якутии текущий тариф в 2 раза выше среднероссийского, на Камчатке - в 1,6 раза, на Чукотке - почти в 3,5 раза. Это делает продукцию многих предприятий в регионах Дальнего Востока неконкурентоспособной, удорожает жизнь в этих регионах, сдерживает запуск целого ряда новых инвестиционных проектов.
Поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года.
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