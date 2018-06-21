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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Интернет-сервис для арендаторов лесных участков на Дальнем Востоке заработает в конце года
В совещании приняли участие руководители Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Минприроды, Рослесхоза, ФТС, ФАС и других заинтересованных органов исполнительной власти.
Юрий Трутнев дал поручение о разработке до конца 2017 года специального интернет-сервиса для арендаторов лесных участков на Дальнем Востоке. Новый сервис будет выстроен на базе АИС «Государственный лесной реестр». Он обеспечит открытый доступ к свободным лесным участкам. Каждый участок будет дополнен информацией о его характеристиках и свойствах. У заявителей будет возможность сформировать желаемые границы участков и подать электронную заявку для их аренды. Участки будут предоставляться по итогам электронного аукциона. Благодаря работе интернет-сервиса должен быть обеспечен заявительный порядок формирования лесных участков.
Основными ответственными за разработку интернет-сервиса назначены Минвостокразвития, Минприроды, Рослесхоз и Минэкономразвития.
Минвостокразвития сообщило о разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Документ предусматривает предоставление инвесторам налоговых льгот в объёме инвестиций в инфраструктуру, в том числе лесную. Проект федерального закона планируется к внесению в Правительство РФ до 14 июля 2017 года.
По итогам совещания Юрий Трутнев поручил заинтересованным ФОИВ в течение суток согласовать проекты актов, устанавливающих тарифные квоты для необработанных лесоматериалов из дальневосточных хвойных пород, вывозимых в третьи страны участниками внешнеэкономической деятельности. Минпромторгу было дано поручение внести проект в Правительство до 10 июля 2017 года.
Минприроды и Минпромторг в трёхдневный срок также должны представить в Правительство показатели повышения эффективности ЛПК на Дальнем Востоке.
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