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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 24 Сентября, 13:15 |
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Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
С просьбой оказать помощь в этом общем для регионов вопросе к главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину и полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу обратились в ходе рабочей встречи главы дальневосточных субъектов. Утилизацию затонувших на территории ДФО судов могут включить в нацпроект "Экология", сообщает ТАСС.
С инициативой выступил губернатор Магаданской области Сергея Носов. Ее может поддержать министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин. Поводом для обращения к федеральным властям послужил случай, связанный с недавней утечкой нефтепродуктов из затонувшего в 2006 году в бухте Нагаева судна "Профессор Моисеев". Власти региона решили поднять рыболовный траулер для обследования и дальнейшей утилизации, но для этого необходимы средства из федерального бюджета. С проблемой брошенных судов сталкивались также и остальные субъекты ДФО, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Колымского губернатора поддержали коллеги из других дальневосточных регионов. Коллективное обращение было направлено главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину и полномочному представителю президента в ДФО с просьбой оказать помощь в этом вопросе. Юрий Трутнев дал поручение собрать до середины октября полную информацию со всех дальневосточных субъектов и проанализировать ее для дальнейшего принятия решения.
По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, большая часть из трех десятков судов, затопленных в бухте Нагаева в Магадане, не имеют собственника или он неизвестен. По закону, обязанность поднимать судно и другое имущество, которое угрожает загрязнением акватории, возложена на собственников. В ходе проверок транспортной прокуратуры были установлены владельцы только двух судов, которые не принимали меры к очистке акватории. По обоим случаям суд удовлетворил иски прокурора о возложении на судовладельцев обязанности по подъему их имущества.
За многие годы на морском дне территории Дальнего Востока затонуло более тысячи судов. В одном только заливе Петра Великого Приморского края затоплено более 130 судов. Бесхозные корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровском и другими регионами Дальнего Востока.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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