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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Июля, 17:12 |
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Восточный экспресс банк провел успешное размещение субординированных облигаций
Минимальный лот облигационного займа составил 0,1 млн рублей. Размещение проводилось на свободном рынке. Ставка 1-го купона бондов банка - 18% годовых. По облигациям будут выплачиваться 11 полугодовых купонов.
Следует отметить, что надежность банка подтверждена ведущим мировым рейтинговым агентствами Moody’s Investors Service (B1), Fitch Ratings (B+) и российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (А+, Очень высокий уровень кредитоспособности).
Гендиректор «Эксперт РА» Павел Самиев отмечает, что финансовые показатели «Восточного экспресс» выглядят лучше, чем у многих других розничных банков (Цитата по РБК). Это позволило провести размещение на выгодных для банка условиях.
ПАО КБ "Восточный" - российский банк с преимущественно иностранным капиталом. Более 50% акций банка контролируют европейские акционеры из Baring Vostok Capital Partners, Международной Финансовой Корпорации (группа Всемирного банка), и Russia Partners (7%).
Банк не подпадает по действие международных санкций.
«На фоне высокой турбулентности на фондовых рынках, скачках курса доллара и панических настроений, результат размещения облигационного займа в рублях выглядит как фантастический для сегодняшней ситуации. Это свидетельствует о высоком уровне доверия клиентов и инвесторов Банку Восточный» - заявил один из топ-менеджеров банка.
Банк был основан в Благовещенске в 1991 году, в настоящее время численность его сотрудников составляет более 10 тысяч человек, региональная сеть насчитывает 500 подразделений. Клиентская база составляет почти 3 млн. клиентов. Банк занимает лидирующие позиции в финансовой сфере Восточной Сибири и Дальнего Востока. Достаточность капитала (Н1) - 11,54%. Ликвидность банка находится на высоком уровне, за счет консервативной политики управления активно-пассивной базой.
*Эмиссия - это выпуск в обращение денег и ценных бумаг. Журнал "Дальневосточный капитал".
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