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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Российские бюджеты намерены пополнить за счет запасов рыб и крабов Дальнего Востока
В 2019 году стартует пятилетняя программа Российской академии наук и Росрыболовства по исследованию запасов рыб и крабов Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Межотраслевая целевая программа «Исследования и освоение биоресурсов глубоководного пояса Дальневосточных морей» направлена на увеличение доли разведанных и эксплуатируемых запасов морских ресурсов. Ожидается, что освоение этих видов позволит увеличить добычу водных ресурсов на 1,8 млн тонн, производство пищевой рыбной продукции на 150 тысяч тонн, кормовой и технической продукции (прежде всего, муки) – на 340 тысяч тонн. Доход от реализации прироста объема продукции составит более 29,4 млрд рублей, налоговые поступления в бюджеты различного уровня – 920 млн рублей.
В ходе проекта специалисты оценят состояние морских видов на больших глубинах и мезопелагиалии (глубинах от 60 до 200 км.), определят экономическую эффективность их освоения и разработают рекомендации по использованию эффективных орудий и методов лова глубоководных, донных и придонных объектов.Также ученые исследуют биохимические свойства органов и тканей этих видов и соответствие выбранных потенциальных промысловых объектов техническим регламентам. Основное внимание будет уделено разработке технологий по безотходной переработке этих видов. Например, в дальнейшем планируется применять печень донных рыб и беспозвоночных для производства биоактивных добавок, диетических пищевых продуктов, кормов и косметики.
Отметим, что в текущем году проведено предпроектное исследование по уровню запасов краба–стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах, показывают рост популяции малоглазого макруруса в Охотском море и у восточной Камчатки. Кроме того, разведаны новые запасы краба стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне, у Восточной Камчатки и Северных Курил. По предварительным расчетам, ввод в промысел новой популяции этого вида позволит увеличить объемы его допустимого улова на 3-30 тысяч тонн, макруруса – на 50 тысяч.
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