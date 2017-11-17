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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 26 Января, 03:49 |
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Численность населения Дальнего Востока "должна увеличиться на 452 тысячи человек"
На совещании обсуждались темпы реализации программы «Дальневосточный гектар», улучшения демографической ситуации и повышения качества жизни в ДФО.
Как отметил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, согласно утвержденной в 2017 году «Концепции демографической политики Дальнего Востока», до 2025 года население ДФО должно увеличиться на 452 тысячи человек. Достижение данного показателя возможно, в том числе, благодаря реализации программы «Дальневосточный гектар» и переезду специалистов на образующиеся в регионе новые рабочие места.
На совещании были рассмотрены вопросы развития существующей и создания новой социальной инфраструктуры. За период 2013-2017 годов на Дальнем Востоке построено 29 объектов здравоохранения, 100 детских садов, 61 образовательный объект, 59 объектов культуры; 6 объектов социального обслуживания, 56 объектов физической культуры и спорта.
Запуск инвестиционных проектов позволяет формировать новые рабочие места. Для привлечения трудовых ресурсов создан специальный институт – Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Как сообщил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков, только в 2017 году количество трудоустроенных граждан превысило 4,5 тысячи человек. Более 2000 человек переехало на Дальний Восток. В базе данных Агентства в настоящее время размещено 18 тысяч актуальных вакансий.
Кроме того, за прошедший год Агентство лицензировало свыше 22 новых профессий, в том числе профессию «горный рабочий». По словам Валентина Тимакова ожидается, что наиболее востребованными на Дальнем Востоке для переезжающих из других регионов России будут специальности и компетенции в отраслях судостроение, нефте- и газохимия, алмазопереработка.
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