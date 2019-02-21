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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вино с характером будут производить на приморских "дальневосточных гектарах"
Объединение участков общей площадью 16 гектаров расположено в районе села Алексеевка Надежинского района Приморского края. На полученной земле предприниматели планируют разбить виноградники, рекреационную зону и построить винодельню, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
"Мы уже несколько лет увлекаемся виноградарством – у нас есть относительно небольшой земельный участок, где мы выращиваем виноград, пробуем различные сорта в дальневосточном климате. А теперь появилась земля, на которой можно воплотить мечту – построить семейную винодельню с собственным виноградником", - рассказывает получатель "дальневосточного гектара" Дмитрий Иванов. По его словам, выбор участка пал на окрестности села Алексеевка, которое расположено на доступном расстоянии сразу от трех крупнейших городов Приморья – Владивостока, Артёма и Уссурийска. Неподалеку от участка проходит федеральная трасса. "Место уникальное – климат и рельеф идеально подходит под наши цели, на участке есть собственные источники воды, а вдобавок ко всему по соседству скоро расположится гольфклуб".
Первоочередной задачей для своего проекта предприниматели ставят обустройство виноградника – для него уже сейчас на селекционной станции братьев Ивановых выращивается 2000 саженцев. Это несколько десятков столовых и технических сортов. Но фокусировать свое внимание братья планируют на таежном амурском винограде.
"Наша цель – создать уникальное вино с дальневосточным характером. Лоза будет выращиваться в гармонии с окружающей средой, в условиях, которые максимально приближены к естественной среде обитания дикого амурского винограда. Этому будет способствовать конфигурация участка и его расположение, которое позволит достигать наибольшей инсоляции виноградника – направление склона с уклоном до 5-10 градусов позволяет ориентировать ряды с севера на юг на высотах от 30 до 100 метров над уровнем моря", - рассказывает Дмитрий. "Для виноградника мы уже разработали бренд, а нашим символом станет уссурийский тигр".
Виноградари обустраивают участок. Проводится работа по оформлению разрешительной документации. Запущен процесс подготовки разрешительной и согласовательной документации для обустройства подъездных путей к участку. Летом планируется провести раскорчевку первых двух гектаров земли и начать подготовку почвы для будущих посадок. Одновременно с этим продолжаются работы на маточном винограднике по разведению лозы. По словам Дмитрия первый урожай, пригодный для виноделия, ожидается в 2024 году.
Помимо самого виноградарства предприниматели планируют использовать туристический и рекреационный потенциал места. На участке расположится небольшая гостиница, а также семейный ресторан. В планах предпринимателей проводить мастер-классы, мероприятия, праздники и арт-вечеринки.
Напоминаем, что программа "Дальневосточный гектар" действует с 2016 года. На сегодняшний день бесплатный земельный участок можно оформить в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа. Программа предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.
Оформление участка по программе "Дальневосточный гектар" проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 4,5 лет безвозмездного пользования участком, в течение полугода, землю можно оформить в собственность или длительную аренду.
Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. В частности, можно ознакомиться с модельным бизнес-планом пасечного хозяйства. Кроме того, получателям "дальневосточных гектаров" доступны меры государственной поддержки - в их число входит субсидирование кредитов, полученных на освоение "дальневосточного гектара", льготный лизинг сельхозтехники, субсидии на создание семейных ферм, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. Ознакомиться перечнем мер поддержки можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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