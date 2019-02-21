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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвестиционная программа Дальневосточной железной дороги в 2019 году превысит 70,3 млрд рублей
В рамках программы будет продолжаться обновление железнодорожной инфраструктуры БАМа на участках Тында – Комсомольск-на-Амуре – Ванино – Волочаевка-2. На эти цели будет направлено 1 млрд 492 млн рублей – в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
В 2019 году предстоит большая работа по снятию инфраструктурных ограничений, в том числе по перешивке на общесетевую ширину пути железной дороги на о. Сахалин.
Инвестпрограмма предусматривает развитие железнодорожной инфраструктуры участка Махалино – Камышовая – Госграница с КНР, а также ряда сортировочных станций.
Всего в 2019 году, в соответствии с утвержденным графиком, в эксплуатацию планируется ввести 39 объектов. В том числе: после реконструкции 4 станции (Смоляниново, Сельгон, Волочаевка-2, Икура) и 3 разъезда (Красноармейский, разъезд №21, Хевчен), 4 новых разъезда (Гвоздевский, Сосновый, Моховой, Тангомен), двухпутную вставку на перегоне Кото–Джигдаси.
Также будут сданы после реконструкции 9 искусственных сооружений, объекты локомотивного хозяйства, среди которых дом отдыха локомотивных бригад на станции Комсомольск-Сортировочный и ремонтное локомотивное депо Дальневосточное.
В обновление тягового и моторвагонного подвижного состава на ДВЖД в 2019 году будет вложено 8 млрд рублей.
Технологическое жилье получат работники железной дороги на станциях Смоляниново, Волочаевка-2, Юктали и Верхнезейск, здесь будут построены новые жилые дома.
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