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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Итоги Совета ДФО во Владивостоке
По итогам был дан ряд поручений по продолжению разработки Национальной Программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года, доработке национальных проектов в рамках обеспечения мероприятий по развитию Дальнего Востока, разработке мер по стимулированию жилищного строительства в ДФО, обеспечению пожарной безопасности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Продолжается работа над проектом Национальной программы развития Дальнего Востока. Она ведется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Программа должна стать документом, который объединит все меры по улучшению состояния макрорегиона по таким отраслям, как экономика, медицина, образование, транспорт, культура, спорт и другим. На предыдущем заседании Совета мы говорили о том, что при её подготовке необходимо учесть мнение всех людей, проживающих на огромной территории Дальнего Востока России», - отметил Юрий Трутнев.
В разработке Национальной программы приняли участие более 160 тысяч жителей ДФО. Опрос населения проводился как в формате живых встреч, так и через Интернет. На сайт www.dv2025.ru поступило 16 тысяч предложений. Самыми активными стали жители Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Забайкальского краев. Общественные обсуждения прошли в каждом муниципальном образовании дальневосточных регионов. В муниципальных встречах приняло участие 143 тысячи дальневосточников. Тройка лидеров по числу участников встреч – Республика Саха (Якутия), Забайкальский и Приморский края.
Архитектура Национальной программы состоит из экономической составляющей и части по развитию социальной сферы. Стратегическая цель программы – ускорение роста экономики Дальнего Востока до 6%, а по социальному разделу - достижение качества жизни в ДФО выше среднероссийского уровня. Нацпрограмма включит планы социально-экономического развития каждого дальневосточного региона. Отраслевыми рабочими группами сформированы предложения по дополнительным мероприятиям, необходимым для преодоления накопленных отставаний и повышения качества жизни дальневосточников. Работа шла по направлениям «транспортная доступность», «жилье и городская среда», «здравоохранение», «образование».
«Надо подумать над макрорегиональными проектами. В первую очередь это логистические проекты, как Северный морской путь, который должен работать на развитие всего Дальнего Востока. Еще один проект – развитие Арктической зоны. Нужно включить проекты развития международных транспортных коридоров, мероприятия по развитию авиасообщения для всего ДФО», - резюмировал Юрий Трутнев.
Рассмотрена реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По словам Юрия Трутнева, в рамках исполнения «майского» Указа, «предстоит не только наверстать накопленные за десятилетия отставания, но и выйти на опережающие показатели качества жизни людей».
Юрий Трутнев: Национальная программа развития Дальнего Востока объединит меры по улучшению макрорегиона
«Мы свели все показатели, которые предусмотрены в рамках реализации национальных проектов. По 31 показателю обозначены значения ниже среднероссийского уровня», - проинформировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
«Мы исходим из того, что все задачи, поставленные в рамках «майского» Указа, должны быть выполнены в национальных проектах. Мы будем этого добиваться. По-другому быть не может», - заявил Юрий Трутнев.
Рассмотрена реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ о «дальневосточном гектаре». «На получение «дальневосточного гектара» гражданами подано 129 тысяч заявлений. Заключено 50 тысяч договоров безвозмездного пользования земельными участками. В этом году стартует декларационная кампания по освоению «дальневосточных гектаров». Мы постоянно совершенствуем программу, учитываем ошибки. Одна из главных задач – значительно сократить так называемые «зоны нельзя». Их по-прежнему много – закрыто 62% территории Дальнего Востока. Вопрос особенно актуален для регионов, где спрос на «дальневосточные гектары» высокий. Это Приморский край, Якутия, Сахалинская область», - заметил Юрий Трутнев. Вице-премьер обратил внимание на прозвучавшие на мероприятиях Дня инвестора предложения о взаимоувязке реализуемых инвестиционных проектов с программой «Дальневосточный гектар», в частности речь шла о взаимодействии в сельском хозяйстве. Данные вопросы поручено проработать оператору программы – Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Обсуждались меры повышения объемов жилищного строительства в ДФО. В 2018 году на Дальнем Востоке введено в эксплуатацию 2,2 млн квадратных метров жилого фонда, что ниже, чем в 2017 году на 11%. Средняя стоимость квадратного метра жилья составила почти 72 тысячи рублей, что на 21% выше, чем в среднем по стране. Минвостокразвития России представило предложения по оптимизации административных процедур, необходимых для строительства объектов инвесторов и формирования инфраструктуры ТОР. Минстрою РФ и Минвостокразвития России поручено проработать вопросы повышения объемов строительства в ДФО, проработать предложения по оптимизации строительных процедур и представить их на дальнейшее рассмотрение.
Отдельный вопрос касался повышения эффективности системы государственного управления тушения пожаров на территории Дальнего Востока. «За 2018 году в ДФО произошло более 3 тысяч природных пожаров на землях лесного фонда. Потеряно лесов общей площадью более 6,2 млн гектар. Это больше почти в три раза по сравнению с 2017 годом. Пожароопасный сезон на Дальнем Востоке в этом году начался раньше обычного в связи с аномально теплыми температурами и малоснежной зимой. В Приморском крае первый природный пожар зафиксирован 11 января 2019 года. На территории округа уже произошло свыше 400 лесных пожаров на площади свыше 55 тысяч гектар», - заявил Юрий Трутнев.
Вице-премьер поручил полпредству и Минвостокразвития России при участии Генеральной прокуратуры разобраться с причинами существенного недофинансирования лесных полномочий в ДФО, указал на необходимость пересмотра Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) методики расчета субвенций регионам. По результатам будут подготовлены предложения в Правительство РФ.
Высшим должностным лицам дальневосточных регионов поручено провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней, уделив особое внимание недопущению лесных пожаров в результате переходов огня с иных категорий земель; принять исчерпывающие меры по соблюдению запрета на проведение выжиганий сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий, а также по выполнению профилактических противопожарных мероприятий на прилегающих к лесам территориях. Дальневосточным регионам поручено совместно с территориальными органами федеральных власти и органами местного самоуправления организовать круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки; обеспечить постоянную готовность органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами; обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на защиту населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, а также своевременное введение особого противопожарного режима.
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