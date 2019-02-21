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Получатель "дальневосточного гектара" выиграл грант 16 млн рублей
. Сегодня его козоводческая ферма уже является крупнейшей в Хабаровском крае. Для развития бизнеса и выхода на востребованные ритейлом объемы фермер разработал бизнес-план и выиграл грант на «развитие животноводческих ферм молочного направления в Хабаровском крае» объемом в 16 миллионов рублей, к которому добавил свои 7 миллионов рублей. Молочное козоводство впервые получило грантовую поддержку в Хабаровском крае, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Программа «Дальневосточный гектар» открыла для меня и моей семьи возможность начать что-то серьезное, крупное. В январе 2017 года мы взяли три гектара, в течение года реконструировали старую конюшню, купили коз, открыли миницех по переработке молока и получили необходимые сертификаты на продукцию. Уже в июне 2018 года начали выпускать молоко и сыр под торговой маркой «Зорькино поле», - рассказывает получатель земельного участка Игорь Даниленко. «Тогда и появилось четкое понимание, что дело идет и надо расти. Мне удалось победить на Конкурсе идей, который проводило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, и представить свой проект на Восточном экономическом форуме. А сейчас я выиграл грант на 16 миллионов рублей господдержки от Министерства сельского хозяйства Хабаровского края».
По словам фермера, именно победа в Конкурсе идей «Дальневосточный гектар» и презентация проекта на Восточном экономическом форуме позволили привлечь внимание к молочному козоводству и распространить поддержку молочного животноводства на козоводческие хозяйства. Ранее это направление молочного животноводства в Хабаровском крае не поддерживалось.
Игорь Даниленко планирует на полученные средства построить новую ферму и оснастить оборудованием кормовой цех. Вместе с тем, необходимо приступать к строительству цеха переработки и расширять поголовье скота, чтобы выйти на объемы, в которых нуждаются торговые сети – около 500 литров молока в день. Чтобы привлечь дополнительные средства Игорь разработал проект «Коза в аренду». «Это возможность любого человека вложить небольшие деньги и без труда получать доход или продукцию исходя из доходности в 15% годовых. Мы заключаем инвестором договор и на регулярной основе предоставляем ему отчет о том, как поживает его инвестиция. На сегодняшний день, благодаря этому проекту, поголовье скота расширилось на 37 коз – всего в хозяйстве уже более 100 коз, а в течение месяца мы рассчитываем расширить стадо до 500 коз», - рассказал Игорь Даниленко. Фермер отмечает большие перспективы по развитию молочного козоводства на Дальнем Востоке. «Если 5% хабаровчан захотят выпить по стакану козьего молока в день – это уже будет 6000 литров молока в день – на такой объем надо до 5000 коз. Мы надеемся за 5 лет расширить стадо до 1500 голов и сделать пару ферм на севере Хабаровского края, а в ближайшие 4-6 лет получить статус племенного репродуктора».
Чтобы рассказать о жизни своей фермы, обмениваться опытом с другими фермерами и найти партнеров Игорь открыл страницу в социальной сети Инстаграм.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Хабаровского края зарегистрировано 9 050 договоров безвозмездного пользования земельными участками. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае доступно 30 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ, в их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. АРЧК ДВ подсчитало, что за все время действия программы «Дальневосточный гектар» более 1,8 тысяч граждан, осваивающих земельные участки на Дальнем Востоке, воспользовались мерами господдержки на сумму свыше 520 миллионов рублей (статистика за январь 2019 года). Наибольшая сумма выплат по мерам поддержки была зафиксирована в Хабаровском крае.
Напоминаем, что программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. На сегодняшний день земельный участок можно оформить в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 4,5 лет безвозмездного пользования участком, в течение полугода, землю можно оформить в собственность или длительную аренду.
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