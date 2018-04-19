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На финансирование научно-исследовательских работ в Арктике предусмотрено 791,9 млн рублей
Об этом доложил директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России Игорь Егоров на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
Формирование опорных зон является важной частью реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Финансирование их создания начнется с 2018 года, всего на год предусмотрено 791,9 млн рублей. По каждой зоне (в том числе и Северо-Якутской опорной зоне), будет проведен расчет необходимой транспортной, энергетической, телекоммуникационной и иной инфраструктуры, объёма добычи природных ресурсов, перспективных грузопотоков и т.д. Предполагается, что о результатах исследований будет доложено уже в сентябре, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Отметим, что в августе прошлого года утверждена новая редакция госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Запланированный объем финансирования из федерального бюджета в 2018-2025 годах – 190,45 млрд рублей.
Напомним, в главном здании Госкорпорации «Росатом» под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина прошло заседание президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. В нем приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти (Минэкономразвития РФ, Минтранса РФ, Минсвязи), глава Республики Коми Сергей Гапликов, губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, Мурманской области - Марина Ковтун, Чукотского автономного округа – Роман Копин, Архангельской области – Игорь Орлов, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, а также временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Кроме того, в заседании приняли участие топ-менеджеры госкорпораций «Росатом» и Роскосмос, ПАО «Газпром», генеральный директор ФГУП «Атомфлот» (предприятие Росатома) Вячеслав Рукша, представители научных организаций. В ходе заседания было обсуждено развитие космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в Арктической зоне РФ, ход реализации мероприятий государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ», а также развитие пограничной инфраструктуры в Арктике и ее техническое переоснащение.
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