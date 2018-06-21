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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:46 |
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Объем грузов для перевозки по Севморпути может достичь 51,1 млн тонн в год
В мероприятии приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации, предприниматели и представители экспертного сообщества. Минвостокразвития представлял статс-секретарь – замминистра Кирилл Степанов.
Мировой объем межрегиональных морских грузовых перевозок составил в 2015 году около 6,1 млрд тонн. Из них на перевозки между Северной Европой, Восточной Азией и Северной Америкой приходилось около 650 млн тонн. Большой объем перевозок сформировался между Китаем, Кореей с одной стороны и Германией, Нидерландами и Бельгией – с другой. «Компании хотят сократить расстояние и уменьшить время доставки грузов. А именно Северный морской путь является наиболее кратчайшим торговым путем из Азии в Европу. Наиболее перспективно его использование для 8 маршрутов с общим грузопотоком около 20 млн тонн. Для них выигрыш в скорости и в расстоянии составляет более 10% по сравнению с проходом через Суэцкий канал. В основном это маршруты между Восточной Азией (Северным и Центральным Китаем, Японией и Южной Кореей) и Северной Европой», – уточнил замминистра.
Выгодно использовать Северный морской путь и российским предпринимателям. При разработке экономической модели проводились исследования потенциала грузопотоков в рамках реализации проектов, связанных с разработкой добычи сырья в Арктике. Было учтено и возможное переключение на арктическую магистраль части грузов для российского Дальнего Востока, которые сейчас перевозятся по Транссибу до Владивостока, а затем перегружаются на линейные суда и оттуда развозятся в Магадан, Петропавловск-Камчатский и другие населенные пункты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минкомразвития России.
По словам замминистра, объем российских грузов для перевозки по Севморпути к 2030 году достигнет уровня 51,1 млн тонн в год, из них экспортные грузы составляют 30 млн тонн. Таким образом в совокупности отечественные грузы и межрегиональные транзитные перевозки по Севморпути могут превысить 70 млн тонн. Для обеспечения таких объемов перевозок необходима круглогодичная навигация и наличие контейнеровозов ледового класса вместимостью до 3000 - 5000 TEU.
По информации замминистра, в настоящее время в соответствии с поручением Президента России готовится финансово-экономическая модель по развитию Северного морского пути в качестве конкурентного транспортного коридора глобального значения, в том числе для контейнерных перевозок. «Данная модель будет представлена в Правительство России до 1 июля текущего года», – отметил Кирилл Степанов. На базе утвержденной модели планируется подготовить комплексное коммерческое предложение для потенциальных инвесторов. «Полагаю, что наиболее оптимальной будет государственно-частное партнерство по развитию Севморпути. Мы планируем в перспективе провести ряд переговоров с отечественными и зарубежными бизнесменами, чтобы привлечь их к реализации этого масштабного проекта», – подчеркнул Кирилл Степанов.
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