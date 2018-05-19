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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:29 |
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Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и Бельгийско-Люксембурская Торговая Палата подписали соглашение
Документ предусматривает развитие инвестиционного сотрудничества между предпринимателями, фирмами, а также предприятиями и объединениями Дальневосточного федерального округа Российской Федерации, в том числе являющихся резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, и Королевства Бельгии и Великого Герцогства Люксембург, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
АПИ и Бельгийско-Люксембурская Торговая Палата также будут оказывать друг другу содействие в организации и обмене делегациями деловых кругов, в установлении прямых контактов между компаниями, зарегистрированными и осуществляющими деятельность в Российской Федерации и государствах Бельгийско-Люксембургского экономического союза. Соглашение предусматривает и предоставление наиболее благоприятных условий для организации и участия компаний в международных и специализированных выставках и ярмарках.
Напомним, сегодня генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов подписал еще ряд соглашений. В частности, заключен трехсторонний меморандум о намерениях по реализации растеневодческого проекта полного цикла по выращиванию (производству) сои, рапса и рапсового масла с Соджиц Корпорейшн (SojitzCorporation) и «МКР Капитал»; трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию биржевых торгов лесоматериалами с Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников и Приморским краем; соглашение о сотрудничестве с Внешнеэкономической организацией Австрии при Федеральной Палате Экономики Австрии.
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