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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Минвостокразвития РФ предложило ввести единый налог для резидентов Свободного порта
По словам замминистра, режим единого налога обеспечит сбалансированную налоговую нагрузку на бизнес, позволит упростить расчет налоговой базы, сократить время на документооборот и количество подаваемых деклараций, а также снизить сопутствующие издержки.
"Специальный налоговый режим для резидентов Свободного порта Владивосток будет создан через изменения в статью 18 части первой и часть вторую Налогового кодекса. Механизм разработан по поручению главы государства и поручения Правительства России. Единый налог заменит два действующих налога - налог на прибыль и налог на имущество. Ставка налога составит 6 процентов. Срок применения ставки и специального налогового режима – 15 лет с момента получения первой прибыли", - рассказал Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
Павел Волков также подчеркнул, что единый налог позволит компаниям к 2030 году дополнительно высвобождать до 3,4 млрд рублей в год. Эти средства инвесторы смогут дополнительно вкладывать в создание необходимой инфраструктуры и объектов капитального строительства. Это окажет мультипликативный эффект на развитие бизнеса в регионе и повысит налоговые поступления за счет расширения налоговой базы в долгосрочной перспективе.
По мнению разработчиков проекта, единый налог поможет формированию конкурентоспособной бизнес-среды на Дальнем Востоке будет способствовать повышению конкурентоспособности Дальнего Востока и созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях макрорегиона.
«По расчетным данным, введение такого единого налога позволит создать порядка 996 новых компаний в приоритетных отраслях Дальнего Востока до 2025 года. Из них - 153 крупные компании, которые к 2025 году будут приносить более 1,07 млрд рублей налоговых отчислений в год. При этом, новые компании обеспечат более 13,5 тысяч рабочих мест на территории Свободного порта. Создаваемые компаниями рабочие места принесут дополнительные налоговые отчисления по НДФЛ и страховым взносам в размере 1,01 млрд и 1,5 млрд рублей соответственно (нарастающим итогом за период до 2025 года)», - рассказал Павел Волков.
По словам замглавы Минвостокразвития России, в 2015 году Дальний Восток занимал шестое место среди регионов РФ по объему налоговых отчислений, аккумулируя 5,1% совокупных налоговых отчислений в консолидированный бюджет РФ.
Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отмечал, что формирование конкурентоспособной бизнес-среды – одна из ключевых задач по развитию Дальнего Востока.
«Дальний Восток граничит с самыми динамично развивающимися регионами мира, АТР, и нам важно конвертировать, ту экономическую мощь, с которой мы граничим на Дальнем Востоке, в подъем и опережающее развитие наших восточных территорий. И сделать это можно только в одном случае – если мы будем конкурентоспособны не с точки зрения абстрактного лозунга, а с точки зрения предметной и целевой работы, естественно, в сравнении с нашими странами-соседями по АТР», - отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Единый налог будет предоставлен для предпринимателей, осуществляющих крупные инвестиционные проекты на территории Свободного порта Владивосток в приоритетных высокотехнологичных отраслях экономики Дальнего Востока. Сейчас новый налоговый режим предполагается для проектов в сфере сельхозпродукции, нефте- и газопереработки, рыбопереработки, медицинской деятельности, запускающих высокотехнологичных промышленных производств, медицины и портовой деятельности.
Предполагается, что минимальный объем капитальных вложений в соответствии с представленным бизнес-планом должен составлять не менее 500 млн рублей, которые должны быть осуществлены в течение 10 лет с момента начала применения режима единого налога. Также предусмотрено, что доля продукции, поставляемая плательщиком на экспорт, должна составлять не менее 50%, а доля доходов от основного вида деятельности в рамках проекта должна быть не менее 70%.
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