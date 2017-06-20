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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Июля, 17:32 |
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Полпред ДФО отправился на Колыму
Продолжается рабочая поездка в Магаданскую область заместителя председателя Правительства России, полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева. Сегодня он побывал в Тенькинском городском округе на инфраструктурных объектах АО «Рудник имени Матросова», где в настоящее время завершается строительство горно-обогатительного комбината на месторождении «Наталка» - одном из крупнейших месторождений золота в мире. Вице-премьеру доложили о готовности к запуску крупнейшей в стране золотоизвлекательной фабрики, на которой установлена самая большая в мире шаровая мельница для измельчения руды.
Юрию Трутневу рассказали, что недавно проведены испытания рудно-дробильного конвейерного комплекса и других узлов под нагрузкой. Осенью этого года планируется приступить к началу комплексных испытаний на руде.
В соответствии с соглашением между АО «Рудник имени Матросова» (100% дочерняя компания ПАО «Полюс») и Министерством Российской федерации по развитию Дальнего Востока, «Рудник имени Матросова» осуществляет строительство объекта инфраструктуры «Линия электропередачи 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом и подстанцией с использованием бюджетных средств на сумму 9,9 млрд. рублей. Вице-премьеру доложили, что средства субсидии, предусмотренные на 2016 год, освоены в полном объеме. Строительство линии продолжается.
По словам губернатора Магаданской области Владимира Печеного, освоение Наталкинского месторождения – один из крупных проектов за всю историю Колымы. «Завершается один из большеобъемных этапов – строительство крупнейшего горнорудного предприятия, на котором установлено современное высокотехнологичное оборудование. Фабрика выйдет на проектную мощность. В золотую копилку области и страны поступит драгоценный металл – около 10 тонн ежегодно. Это и новые рабочие места, и поступления в бюджет. Запуск предприятия - серьезный экономический прорыв горнорудной отрасли и региона в целом»,- считает глава территории.
После осмотра фабрики вице-премьер провел совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа: месторождений «Наталка», «Павлик» и «Баимское».
Отметим, что золоторудные месторождения «Наталка» и «Павлик» являются объектами Яно - Колымской золоторудной провинции. Это одни из крупнейших месторождений золота в стране.
Отработка месторождения «Павлик» начата в 2014 г, в 2015 году там было произведено 1,1 т золота. В 2016 году - 3,8 т золота. В 2017 году планируется добыть уже более 6 т золота. Компания АО «Павлик», (инвестиционная компания «Арлан»), которая разрабатывает месторождение, проводит геологоразведочные работы, по их окончании к концу 2017 года, ожидается, что суммарные запасы месторождения составят 250 тонн. В настоящее время реализуется новый инвестиционный проект модернизации существующих производственных мощностей ГОКа «Павлик» с двукратным увеличением добычи и переработки руды.
Баимское месторождение в Чукотском автономном округе относят к категории гигантских месторождений медно-порфирового генезиса. Совокупный ресурсный потенциал Баимской площади превышает 27 млн. т меди и 2 тыс. т золота. Для освоения территории необходима развитая энергетическая инфраструктура. Созданию новых производств может помочь строительство энергомоста «Магадан – Чукотка», внешней линии инфраструктуры – ВЛ 220 кВ Омсукчан-ПП-Песчанка. ООО «Региональная горнорудная компания», управляющее проектом Баимской медно-порфировой площади, рассчитывает на господдержку строительства первой линии горно-обогатительного комбината.
На совещании обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов, вопросы поддержки федерального центра и другие.
В работе совещания приняли участие первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, заместитель полпреда Президента РФ в ДФО Владимир Солодов, заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Сергей Аксенов, главный федеральный инспектор по Магаданской области Роман Аничин, генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев, генеральный директор ИК «Арлан» Елена Нестерова, генеральный директор АО «Павлик» Василий Макаров, руководитель представительства ЧАО при Правительстве РФ Мкртич Казарян, генеральный диктор ООО «Региональная горнорудная компания» Виктор Кудинов, заместитель генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро» Сергей Толстогузов, генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» Владимир Милотворский и другие.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год.
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