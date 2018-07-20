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25 Декабря 2014, 21:04 | Регион сегодня

WWF и ФСК ЕЭС вместе будут охранять дальневосточных аистов в Амурском бассейне

Приоритетными для партнеров станут программы по сохранению дальневосточного аиста, который нередко строит гнезда на опорах ЛЭП, и развитию системы особо охраняемых природных территорий на Дальнем Востоке России.

На совещании, прошедшем 23 декабря, Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы и Всемирный фонд дикой природы (WWF России) подвели итоги первого года сотрудничества и наметили планы на ближайшее будущее, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Среди основных мероприятий 2014 года отмечено активное участие ФСК ЕЭС в проводимом WWF «Часе Земли», чему немало способствовало совместное обращение председателя правления компании Андрея Мурова и директора фонда Игоря Честина.

Филиалом ФСК ЕЭС – МЭС Востока – за несколько последних лет проведены работы по созданию защитных сооружений, предотвращающих гибель птиц на ЛЭП. На высоковольтных линиях МЭС Востока в бассейнах р. Амур, Зея, Уссури в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях сооружено более 1000 искусственных площадок для гнездования дальневосточного аиста. В результате за последние три года не зафиксировано ни одного случая гибели аистов на линиях электропередачи в Приморском, Хабаровском краях и в Амурской области.

Продолжение подобных работ требует подробного анализа и прогноза дальнейшего развития ситуации с дальневосточным аистом, проведения оценки эффективности мероприятий на высоковольтных линиях электропередачи по защите редких птиц. Для этого будут привлечены эксперты WWF России.

WWF надеется, что магистральные энергетические сети (МЭС Восток) включатся в движение «Хранители аистиных гнезд». Оно было инициировано WWF в бассейне Амура 10 лет назад, когда численность краснокнижного дальневосточного аиста снижалась и составляла не более 3 000 птиц на всей планете. В нем участвуют местные жители, заповедники и заказники, государственные службы и общественные природоохранные организации. Они помогают уберечь от пожаров гнездовые деревья, устанавливают искусственные опоры, ведут экопросветительскую работу. К сохранению редкой птицы WWF привлекает серьезных инвесторов. Вся эта деятельность сказывается на увеличении численности дальневосточного аиста.

«Сейчас программа «Хранители гнезд» направлена на сохранение гнезд аистов на естественных опорах. Но каждый год появляются птицы, которые выбирают для строительства своего дома опоры линии электропередачи. Поэтому очень важно, чтобы к этой программе подключились мастера, отвечающие за конкретные участки ЛЭП в Приамурье, на которых сегодня учтены гнезда аистов. Тогда появятся люди, несущие добровольную ответственность за сохранение конкретных гнезд аистов на опорах ЛЭП», – говорит Петр Осипов, координатор программ по Амуру Амурского филиала WWF России.

WWF сделал партнеру «природоохранный подарок»: ко Дню энергетика (22 декабря) передал в ФСК базу данных системы федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий  всех пяти субъектов федерации, входящих в Амурский бассейн. В ней указаны актуальные границы ООПТ.

Развитие Дальнего Востока сейчас заявлено одной из приоритетных государственных задач. «Однако эту задачу можно выполнить только при условии минимизации негативных воздействий на окружающую среду, в том числе со стороны энергетического сектора», – полагает Алексей Книжников, руководитель программы WWF России по экологической политике ТЭК.

В Госдуме на этой неделе в третьем чтении принят законопроект «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Предполагается, что эти зоны, наделенные налоговыми льготами и другими привилегиями, помогут ускорить развитие регионов Дальнего Востока.

«В законопроекте не в полной мере учтены требования экологической безопасности. Поэтому необходимо использовать наилучшие корпоративные стандарты и практики в области охраны окружающей среды, – подчеркнул А. Книжников. Укрепление сотрудничества ФСК и WWF помогает решению этой задачи. Партнерство также должно стать примером для представителей других секторов экономки, которые планируют свое развитие на Дальнем Востоке».

Фото аистов  на опорах ЛЭП – Юрий Гафаров / WWF России

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: экология  wwf  природоохрана  ФСК ЕЭС 


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