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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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25 Декабря 2015, 17:37 | Регион сегодня
Россия и Индия договорились о реализации энергопроектов на Дальнем Востоке
В рамках ежегодного российско-индийского саммита в Москве в присутствии Президента РФ Владимира ПУТИНА и Премьер-министра Индии Нарендра МОДИ подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества в энергетической отрасли на российском Дальнем Востоке. Подписи под документом поставили Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и главный операционный и исполнительный директор компании Тата Пауэр Компани Лимитед (Tata Power) Ашок СЕТХИ, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
Тата Пауэр Компани Лимитед является крупнейшей энергетической компанией в Индии. Компания работает во всех сегментах электроэнергетического сектора (тепловой, гидро-, солнечной и ветровой энергетике) и входит в одну из крупнейших промышленных групп Индии - холдинг «Tata Group», который имеет представительства в более чем 120 странах. В состав холдинга также входят 114 компаний и филиалов в 8 секторах бизнеса. Годовая выручка холдинга за составляет 108,78 млрд долларов США, при этом 68% выручки приносит деятельность компании за пределами Индии.
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