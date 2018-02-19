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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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26 Февраля 2018, 12:09 | Регион сегодня |
Военный суд ВВО начал оглашение приговора по делу о хищениях при строительстве космодрома "Восточный"
26 февраля Дальневосточный окружной военный суд начал оглашение приговора по уголовному делу о злоупотреблениях на строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области.
На скамье подсудимых - бывший начальник «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, главный бухгалтер Владимир Ашихмин и бывший спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов.
Обвинение запросило для них длительные сроки заключения: от шести до 14 лет. Обвиняемые в своем последнем слове вину не признали и попросили суд оправдать их.
Ущерб от их преступных действий, по заключению следствия, составил 5 млрд рублей.
Процесс длится в закрытом режиме с 2016 года, так как в процессе оглашаются материалы, составляющие гостайну. Все обвиняемые находятся под стражей.
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