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26 Марта 2015, 20:15 | Регион сегодня

Час Земли на Дальнем Востоке: время думать иначе

Накануне акции Час Земли Амурский филиал WWF России призывает дальневосточников подписаться под обращением Фонда за спасение Арктики, выключить свет 28 марта с 20:30 до 21:30 и посвятить субботний вечер Планете.

В этом году в рамках глобальной акции Час Земли WWF России проводит кампанию «Время думать иначе», призывая заморозить экологически опасные и дорогостоящие проекты в Арктике. Фонд собирает подписи под обращением к президенту России с просьбой о введении десятилетнего моратория на разработку новых нефтяных месторождений на арктическом шельфе wwf.ru/60.

К Часу Земли как международному символу бережного отношения человека к ресурсам планеты, присоединяются все новые участники, организации и регионы.

Во Владивостоке WWF России проводит акцию совместно с Приморской краевой организацией Российского союза молодежи (РСМ). Уже сегодня, 26 марта состоится Школа подготовки волонтеров Муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр», в рамках которой одним из блоков станет серия интерактивных лекций, способствующих формированию у молодого поколения бережного отношения к окружающей среде.

А 28 марта в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский студенты университета увидят документальный фильм французского режиссера, фотографа и журналиста Яна Артуса-Бертранда «ДОМ. История путешествия». Сразу же после кинопросмотра с 20:30 до 21:30 пройдет сама акция Час Земли, в рамках которой состоится акустический концерт с участием Владивостокских музыкальных групп, таких как «Team», «And Action» и др.

Акцию поддержат и местные кафе, бары и рестораны Владивостока, в числе которых - Чайхона Хлопок и Selfie Restaurant&Bar. Схожие мероприятия пройдут и в других городах Приморского края, таких как Артем и Находка. Также акцию поддержали Октябрьский, Спасский, Хасанский и Хорольский муниципальные районы.

По инициативе Минприроды России к международной акции «Час Земли» в 2015 году присоединятся нацпарки и заповедники страны. В истоках Амура, например, Даурский заповедник распространит листовки среди населения и выключит освещение в офисе заповедника. Сотрудники Сохондинского заповедника 28 марта во время молодежных дискотек в селах Кыра и Мангут, в 20.30, когда будет отключена музыка и свет, вместе с ребятами выйдут на улицу и проведут флешмоб с фонарями на солнечных батареях. А в районной библиотеке будет презентация, посвященная Часу Земли, и круглый стол со старшеклассниками.

В Час Земли главные герои «Тигриной переписи» - партнерского проекта WWF и PR-агентства FEFER - тигр Пётр Амурович и кедр Поликарп тоже погасят огни в своем логове и на ветках.

Журнал "Дальневосточный капитал".  

Теги: wwf  Час Земли 


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Комментарии
  • Псевдоним07:42, 27.03.2015

    МОЛНИЯ!!!! В Киеве вручали Премию имени Йозефа Геббельса (видео)http://www. xx-centure. com. ua/archives/15184
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