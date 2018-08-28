|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 10 Сентября, 08:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Час Земли на Дальнем Востоке: время думать иначе
В этом году в рамках глобальной акции Час Земли WWF России проводит кампанию «Время думать иначе», призывая заморозить экологически опасные и дорогостоящие проекты в Арктике. Фонд собирает подписи под обращением к президенту России с просьбой о введении десятилетнего моратория на разработку новых нефтяных месторождений на арктическом шельфе wwf.ru/60.
К Часу Земли как международному символу бережного отношения человека к ресурсам планеты, присоединяются все новые участники, организации и регионы.
Во Владивостоке WWF России проводит акцию совместно с Приморской краевой организацией Российского союза молодежи (РСМ). Уже сегодня, 26 марта состоится Школа подготовки волонтеров Муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр», в рамках которой одним из блоков станет серия интерактивных лекций, способствующих формированию у молодого поколения бережного отношения к окружающей среде.
А 28 марта в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский студенты университета увидят документальный фильм французского режиссера, фотографа и журналиста Яна Артуса-Бертранда «ДОМ. История путешествия». Сразу же после кинопросмотра с 20:30 до 21:30 пройдет сама акция Час Земли, в рамках которой состоится акустический концерт с участием Владивостокских музыкальных групп, таких как «Team», «And Action» и др.
Акцию поддержат и местные кафе, бары и рестораны Владивостока, в числе которых - Чайхона Хлопок и Selfie Restaurant&Bar. Схожие мероприятия пройдут и в других городах Приморского края, таких как Артем и Находка. Также акцию поддержали Октябрьский, Спасский, Хасанский и Хорольский муниципальные районы.
По инициативе Минприроды России к международной акции «Час Земли» в 2015 году присоединятся нацпарки и заповедники страны. В истоках Амура, например, Даурский заповедник распространит листовки среди населения и выключит освещение в офисе заповедника. Сотрудники Сохондинского заповедника 28 марта во время молодежных дискотек в селах Кыра и Мангут, в 20.30, когда будет отключена музыка и свет, вместе с ребятами выйдут на улицу и проведут флешмоб с фонарями на солнечных батареях. А в районной библиотеке будет презентация, посвященная Часу Земли, и круглый стол со старшеклассниками.
В Час Земли главные герои «Тигриной переписи» - партнерского проекта WWF и PR-агентства FEFER - тигр Пётр Амурович и кедр Поликарп тоже погасят огни в своем логове и на ветках.
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
- Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Для Дальнего Востока примут меры поддержки рождаемости
- Правительство России проработает меры поддержки для БАМа и Транссиба
- В работе ВЭФ примет участие делегация студентов из США
- Пять регионов ДФО получат поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
-
Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
МОЛНИЯ!!!! В Киеве вручали Премию имени Йозефа Геббельса (видео)http://www. xx-centure. com. ua/archives/15184
Авторизация: