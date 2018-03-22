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26 Марта 2018, 17:46 | Регион сегодня |

Минвостокразвития России готовит 10 новаторских законов для Дальнего Востока

И это только самые приоритетные и важные законопроекты

Более десяти законопроектов, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока, разрабатывает Минвостокразвития России. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков в Совете Федерации.

«Мы работаем над десятью приоритетными законопроектами, хотя их, отмечу, значительно больше», - сообщил Павел Волков.

По словам замминистра, многие законопроекты являются новаторскими и во многом поэтому имеют многолетнюю историю согласования и доработки. Минвостокразвития России разработало законопроект о едином налоге для резидентов Свободного порта Владивосток. Впервые он был внесен в составе основного закона о Свободном порте Владивосток, но был выделен в отдельный проект и отправлен на доработку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Проект этого закона многократно перерабатывался. Мы привлекали для работы над ним ведущих международных консультантов. Мы по-прежнему считаем, что он нужен Дальнему Востоку. Он содержит упрощение налогового администрирования, устанавливая единую налоговую систему по примеру единого сельскохозяйственного налога или упрощенного режима налогообложения», - пояснил Павел Волков.

Он отметил, что в этом же законопроекте были установлены положения о введении нулевой ставки НДС для авиаперевозчиков, работающих в ДФО, потом это положение было выделено в отдельный законопроект. Сейчас данный законопроект внесен Правительством России в Государственную Думу.

Еще один пример многолетних согласований – создание на территории Дальнего Востока медицинского кластера. «Этот вопрос также актуален и нами прорабатывается. Мы уже в третий раз направили его на пересогласование в федеральные органы исполнительной власти. На Дальнем Востоке создание такого кластера обеспечит получение жителями качественной медицинской помощи, позволит создать альтернативу уже существующим медицинским услугам. Отдельные категории граждан России по-прежнему предпочитают лечиться в Республике Корея и других странах, получать там медицинскую помощь. Чтобы дать возможность перевести  деятельность иностранных организаций на территорию Дальнего Востока и получать с этого соответствующие компетенции и доходы, мы хотим сформировать медкластер», - уточнил замминистра.

Минвостокразвития России разработало законопроект, направленный на улучшение режима территорий опережающего развития.

«Законопроект содержит множество  изменений, которые совершенствуют практику применения механизма ТОР. Так мы предлагаем распространить режим ТОР на водные участки, по-иному регулировать вопросы, связанные с аквакультурой и рыбоводством в таких территориях, сделать их более доступными для резидентов», - сказал Павел Волков.
Также, по словам замминистра, Минвостокразвития России прорабатывает вопрос упрощения определения границ ТОР.

Ряд законопроектов Правительством России уже внесено в Государственную Думу. Это закон о продлении сроков действия страховых тарифов для резидентов ТОР и СПВ до декабря 2034 года. Внесен законопроект с «дедушкиной оговоркой». Такая оговорка гарантирует инвесторам неизменность правовых условий по налогам и правовых взносов в рамках режимов ТОР и СПВ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении в действие режима Свободного порта Советско-Гаванского района Хабаровского края. «Это перспективный район. Здесь предполагается реализовать 15 инвестиционных проектов. Мы надеемся, что он пройдет согласовательные процедуры и вступит в силу», - сказал замглавы Минвостокразвития России.

Еще один проект, внесенный в Государственную Думу, связан с расширением действия механизма электронной визы. «По электронной визе можно прилететь только во Владивосток. Если мы распространим механизм на все аэропорты, мы сможем привлечь на Дальний Восток больше туристов», - отметил замминистра.

Минвостокразвития России отрабатывает с аппаратами Правительства России и администрации Президента России законопроект о предоставлении резидентам СПВ земельных участков. «Это то, о чем говорил Президент России еще по итогам первого Восточного экономического форума.  Мы сейчас модернизируем порядок предоставления земли, делаем его похожим на тот механизм, который используется в рамках режима ТОР. Надеюсь, в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в Правительство России, пройдет все согласования и будет направлен в Госдуму», - прокомментировал Павел Волков.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Дальний Восток  Минвостокразвития  законы 


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