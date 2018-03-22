|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 26 Марта, 18:46 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Минвостокразвития России готовит 10 новаторских законов для Дальнего Востока
Более десяти законопроектов, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока, разрабатывает Минвостокразвития России. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков в Совете Федерации.
«Мы работаем над десятью приоритетными законопроектами, хотя их, отмечу, значительно больше», - сообщил Павел Волков.
По словам замминистра, многие законопроекты являются новаторскими и во многом поэтому имеют многолетнюю историю согласования и доработки. Минвостокразвития России разработало законопроект о едином налоге для резидентов Свободного порта Владивосток. Впервые он был внесен в составе основного закона о Свободном порте Владивосток, но был выделен в отдельный проект и отправлен на доработку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Проект этого закона многократно перерабатывался. Мы привлекали для работы над ним ведущих международных консультантов. Мы по-прежнему считаем, что он нужен Дальнему Востоку. Он содержит упрощение налогового администрирования, устанавливая единую налоговую систему по примеру единого сельскохозяйственного налога или упрощенного режима налогообложения», - пояснил Павел Волков.
Он отметил, что в этом же законопроекте были установлены положения о введении нулевой ставки НДС для авиаперевозчиков, работающих в ДФО, потом это положение было выделено в отдельный законопроект. Сейчас данный законопроект внесен Правительством России в Государственную Думу.
Еще один пример многолетних согласований – создание на территории Дальнего Востока медицинского кластера. «Этот вопрос также актуален и нами прорабатывается. Мы уже в третий раз направили его на пересогласование в федеральные органы исполнительной власти. На Дальнем Востоке создание такого кластера обеспечит получение жителями качественной медицинской помощи, позволит создать альтернативу уже существующим медицинским услугам. Отдельные категории граждан России по-прежнему предпочитают лечиться в Республике Корея и других странах, получать там медицинскую помощь. Чтобы дать возможность перевести деятельность иностранных организаций на территорию Дальнего Востока и получать с этого соответствующие компетенции и доходы, мы хотим сформировать медкластер», - уточнил замминистра.
Минвостокразвития России разработало законопроект, направленный на улучшение режима территорий опережающего развития.
«Законопроект содержит множество изменений, которые совершенствуют практику применения механизма ТОР. Так мы предлагаем распространить режим ТОР на водные участки, по-иному регулировать вопросы, связанные с аквакультурой и рыбоводством в таких территориях, сделать их более доступными для резидентов», - сказал Павел Волков.
Также, по словам замминистра, Минвостокразвития России прорабатывает вопрос упрощения определения границ ТОР.
Ряд законопроектов Правительством России уже внесено в Государственную Думу. Это закон о продлении сроков действия страховых тарифов для резидентов ТОР и СПВ до декабря 2034 года. Внесен законопроект с «дедушкиной оговоркой». Такая оговорка гарантирует инвесторам неизменность правовых условий по налогам и правовых взносов в рамках режимов ТОР и СПВ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении в действие режима Свободного порта Советско-Гаванского района Хабаровского края. «Это перспективный район. Здесь предполагается реализовать 15 инвестиционных проектов. Мы надеемся, что он пройдет согласовательные процедуры и вступит в силу», - сказал замглавы Минвостокразвития России.
Еще один проект, внесенный в Государственную Думу, связан с расширением действия механизма электронной визы. «По электронной визе можно прилететь только во Владивосток. Если мы распространим механизм на все аэропорты, мы сможем привлечь на Дальний Восток больше туристов», - отметил замминистра.
Минвостокразвития России отрабатывает с аппаратами Правительства России и администрации Президента России законопроект о предоставлении резидентам СПВ земельных участков. «Это то, о чем говорил Президент России еще по итогам первого Восточного экономического форума. Мы сейчас модернизируем порядок предоставления земли, делаем его похожим на тот механизм, который используется в рамках режима ТОР. Надеюсь, в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в Правительство России, пройдет все согласования и будет направлен в Госдуму», - прокомментировал Павел Волков.
- Минвостокразвития России готовит 10 новаторских законов для Дальнего Востока
- Важный приток Амура душит плотина
- Дальний Восток готов свой лес отдать на экспорт
- В одном из дальневосточных регионов могут открыть "Торговый дом" товаров из КНДР
- На Дальнем Востоке сельское хозяйство "вспахали" переписью
- Около 20 компаний из КНР стали резидентами дальневосточных ТОР и СПВ
- Дальнему Востоку прописали перспективы на ближайшую "шестилетку"
- Путин пообещал Дальнему Востоку качественный интернет
- Александр Галушка начал рабочую поездку на Дальний Восток
- Россия признана второй по величине страной с уровнем численности тигра в мире
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.