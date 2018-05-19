|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 30 Мая, 01:29 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Три региона Дальнего Востока выросли в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
Об этом заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева в ходе презентации результатов национального рейтинга в рамках ПМЭФ.
«Президент России поручил к 2020 году обеспечить присутствие регионов Дальнего Востока в ТОП-30 нашего рейтинга. За последний год Камчатский и Хабаровский края, Амурская и Сахалинская область показали колоссальный результат. По итогам Хабаровский край уже вошел в ТОП-20 и занимает 18-ю строчку», - сообщила Светлана Чупшева.
Так наибольший рост показала Сахалинская область – за год регион вырос в рейтинге на 42 позиции. Камчатский край прибавил 36 позиций, а Хабаровский поднялся на 22 строчки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Рост показателей рейтинга колоссальный, и это результат работы всех уровней власти. Региональные офисы сумели сделать невероятное. По некоторым процедурам результат лучше целевого, который мы закладывали. Раньше в рейтинге росли только лидеры, а теперь 78 регионов показали рост», - подчеркнула генеральный директор АСИ.
Кроме того, в прошлом году вырос уровень развития государственно-частного партнерства. Всего в 2017 году было сформировано почти 2000 проектов, с общим объемом частных инвестиций более 1,7 трлн рублей. В числе лидеров по этому направлению - Чукотский автономный округ.
Всего в рейтинге оцениваются 44 показателя. В этом году минимальный результат составил 170 пунктов, в 2017 он был на уровне 120.
Сегодня на Дальнем Востоке созданы 18 ТОР и Свободный порт Владивосток, реализуется более 1300 инвестиционных проектов с суммой заявленных инвестиций в 3,8 трлн рублей. Благодаря реализации этих проектов в макрорегионе будет создано 125 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона – рост составил 17,1% при среднероссийском показателе в 4,4%.
Фото: фотобанк ПМЭФ
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Экспорт черного лома с территории Дальнего Востока приостанавливается на 180 дней
- Три региона Дальнего Востока выросли в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и Бельгийско-Люксембурская Торговая Палата подписали соглашение
- На Дальнем Востоке реализуются 1300 инвестиционных проектов
- Отчисления ДВЖД в бюджеты регионов составили более 5,5 млрд рублей
- Котельное оборудование "Гарант": доступное тепло для суровой зимы
- ДВЖД присоединилась к всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"
- Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли на Дальневосточной железной дороге
- Первый коммерческий груз доставлен с Камчатки на Чукотку
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.