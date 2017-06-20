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Дальневосточный тур группа Filligar из Чикаго начнет с фестиваля V-ROX во Владивостоке
В этом году американским хедлайнером фестиваля V-ROX станет группа Filligar из Чикаго.
После выступления 5 августа на Спортивной набережной Владивостока квартет, который в США считают одной из лучших групп независимого рока, сыграет в Хабаровске и Биробиджане.
Дальневосточный тур Filligar стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке с организаторами V-ROX и музыкальными клубами региона.
В состав Filligar входят три брата - Пит, Тедди и Джонни Матиус (ударные, бас-гитара, вокал) и Кэйси Гибсон (клавишные). Их творчество удостоилось самых лестных отзывов прессы: обозреватели называют композиции группы «глотком свежего воздуха», «новым взглядом на инди-рок», «музыкой, которая не может оставить равнодушной». Молодой группе предрекают большое будущее. По мнению газеты «Бостон Геральд», «эта четверка может стать чем-то необычайно выдающимся».
Filligar выступала на самых престижных фестивалях в США, включая знаменитый SXSW. Они играли на одной сцене с такими представителями инди-рока как The Black Keys, Counting Crows, Alabama Shakes, Ben Folds.
Альбом “The Nerve”, записанный группой в 2010 году был номинирован на звание «Лучшего рок-альбома» ассоциации независимой музыки Independent Music Awards, в ежегодных конкурсах которой принимают участие музыканты из более чем 100 стран.
Международные гастроли Filligar проходили в самых разных частях света – от Великобритании и Азербайджана, до Кувейта и Гайаны. В 2016 году группа была американским хедлайнером фестиваля «Старый новый рок» в Екатеринбурге.
«Мы рады выступить на V-ROX и еще раз вернуться в Россию, - говорит ударник Пит Матиас. – Во время нашего первого тура по России мы сыграли на фестивале в Екатеринбурге и также посетили другие города региона, где встретили так много замечательных, прекрасных людей. Во время этих гастролей мы надеемся представить нашу трактовку американского инди-рока и приобрести новых друзей».
“Считается, что инди-рок, иногда его также называют независимый или альтернативный рок, возник в США в начале 1980-х, - поясняет Дэррен Тис, консул по вопросам культуры, печати и образования Генконсульства США. – Его сформировали музыканты, которые не могли или не хотели записывать свои альбомы в трех-четырех крупнейших студиях звукозаписи, диктовавших в те годы «правила поведения» на музыкальном рынке США. Сегодня инди-рок – эта сфера существования и творчества музыкантов в самых разных странах мира. Их альбомы привлекают внимание критиков, хорошо продаются, а концерты собирают бары, а иногда и стадионы. Моя любимая Nirvana, например, начинала как группа-инди-рока. Filligar – наследники и продолжатели этой традиции, в которой существуют самые разные направления и стили».
Программа гастрольного тура Filligar:
Владивосток
4 августа, 12:00 – встреча с группой в рамках образовательной программы V-ROX: дискуссия «Артист и творческая личность как предприниматель». К/т ОКЕАН Imax, 3 этаж. Вход свободный.
5 августа, 22.15 - концерт на фестивале V-ROX (Спортивная набережная)
Хабаровск
7 августа, 19:30 - концерт в баре Crossroad
9 августа, 21.00 - встреча с публикой и мини-концерт в баре «Гараж».
Биробиджан
8 августа, 20:00 - концерт в баре Music Hall
Официальный вебсайт группы: http://www.filligar.com/
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