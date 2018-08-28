|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 26 Сентября, 17:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Правительство приняло по крабам "очень взвешенное решение"
Идею перераспределения квот вылова крабов на аукционе глава Федеральной антимонопольной службы прокомментировал в интервью газете «Коммерсант».
«Рыбодобытчики же считают, что это подорвет устойчивость отрасли. Они донесли до вас свою позицию, почему вы не согласны с аргументами отрасли?» – задали вопрос Игорю Артемьеву.
«Я бы разделял отрасли и отдельные группы граждан, которые являются бенефициарами в этой отрасли. Мы уже много лет этим занимаемся, поэтому отделяем рыбаков от бенефициаров, которые часто даже не проживают в России. Но, конечно, любая конкурентная процедура не нравится тем, кто владеет сегодня всем этим за бесценок», – заявил руководитель ФАС.
По его мнению, правительство приняло по крабам «очень взвешенное решение». «50% оставить на исторический принцип, тем самым оно гарантирует стабильность этой отрасли на десять лет, а вторую половину отправляет на аукцион и нормально перераспределяет между другими, кто готов заплатить. Что здесь плохого?» – сказал Игорь Артемьев.
Напомним, что в августе по предложениям ФАС правительство утвердило дорожную карту (план мероприятий) по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. в отраслях экономики России.
Одним из пунктов стало распределение «50 процентов объема квот добычи (вылова) краба, ранее распределявшегося по историческому принципу, путем проведения аукциона в электронной форме». Также ведомствам поручили подготовить предложения о механизме выделения на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот на электронном аукционе – о каких видах водных биоресурсов идет речь, не уточняется.
Президент Владимир Путин в сентябре поручил правительству рассмотреть обращение властей Приморского края о сохранении действующего механизма закрепления долей квот вылова, сообщает Fishnews.
- Рыбаки Приморья недобрали объем в лососевую путину
- Правительство приняло по крабам "очень взвешенное решение"
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Медведев пообещал увеличить финансирование Дальнего Востока
- Камчатский край и Колыма будут субсидировать авиарейс "Петропавловск-Камчатский - Магадан"
- Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики
- "На Дальнем Востоке меньше всего нарушений"
- Дальний Восток должен стать точкой притяжения для граждан
- "РЖД" готово обеспечить перевозки всей рыбной продукции с Дальнего Востока
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.