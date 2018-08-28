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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Сентября, 17:59 |
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Рыбаки Приморья недобрали объем в лососевую путину
По состоянию на 25 сентября в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленниками добыто 645,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что превысило показатель по вылову за аналогичный период 2016 года на 230 тыс. тонн или на 55,3%.
Рекордные показатели добычи наблюдаются у пользователей Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Росрыболовстве.
В Камчатском крае освоено почти 497 тыс. тонн, что более чем в 2 раза превышает уровень 2016 года. Лососевая путина на Камчатке практически завершилась.
В Чукотском автономном округе вылов также вырос в два раза – добыто 2,9 тыс. тонн тихоокеанских лососей против 1,3 тыс. тонн в 2016 году.
Рыбаки Сахалинской области добыли на 3% выше аналогичного показателя 2016 года – 98 тыс. тонн. В Магаданской области вылов вырос на 95% и достиг 7,2 тыс. тонн.
В Хабаровском крае вылов составил около 40 тыс. тонн или 49% от объема вылова на аналогичную дату 2016 года (80,3 тыс. тонн). Недобрали объем и в Приморском крае, где освоено менее 1 тыс. тонн против 3,3 тыс. тонн в 2016 году.
Стоимость доставки рыбной продукции из Владивостока до Москвы на сегодняшний день составляет в среднем около 15,5 руб./кг. В западные районы страны отправлено 80 ускоренных поездов с рыбной продукцией. На внутренний рынок поставлено 128,5 тыс. тонн лососевых, 83,5 тыс. тонн ушло на экспорт.
В большинстве районов Дальнего Востока наблюдается завершение хода лососевых, в некоторых регионах продолжается промысел кеты и кижуча.
Василий Соколов поручил территориальным управлениям совместно с отраслевыми НИИ и Главрыбводом провести мониторинг заполнения нерестилищ на завершающем этапе путины, обеспечить закладку икры для воспроизводства, а также не ослаблять контроль над выловом.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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