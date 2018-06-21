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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Июля, 17:12 |
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Дальневосточный капитал № 7, 2018
17.07 |В Приморье появится морское такси и новый развлекательный центр
17.07 |Более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца в Якутии
16.07 |Во Владивостоке открылась первая морская АЗС
16.07 |Участники V Северной межрегиональной конференции в Хабаровске разработали рекомендации для Правительства РФ
16.07 |На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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26 Октября 2015, 12:09 | Регион сегодня
Страховая Группа "ХОСКА" обновила сервис "Электронное ОСАГО"
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Журнал "Дальневосточный капитал".
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