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ДВЖД берет курс на расширение пропускной способности
В развитие пассажирского комплекса Дальневосточной железной дороги вложено около 600 млн рублей. Выполнялся капремонт вокзалов, платформ, подвижного состава. Об этом сообщил начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Николай Маклыгин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы компании в 2016 году.
Говоря о пассажироперевозках, руководитель ДВЖД подчеркнул, что в этом направлении в приоритете качество предоставляемых услуг.
- В современных условиях мало доставить пассажира к месту назначения. Нужно сделать так, чтобы ему было удобно и комфортно, необходимо предложить все необходимые услуги, - сказал спикер. – Сегодня в электропоездах появились вай-фай и терминалы для безналичного расчета. В 2017 году планируем запустить мобильные приложения в пригородных поездах.
Также в «пассажирском разделе» итогов – 2016 глава дальневосточной железной дороги проинформировал о ситуации с реконструкцией подземного пешеходного тоннеля на вокзале Хабаровска, ввод которого хабаровчане и гости краевой столицы ждут уже несколько лет. По заявлению главы ДВЖД, стоимость всех работ по реконструкции перехода оценивается в 640 млн рублей, ожидаемый срок сдачи – август 2017 года.
Что касается грузовых перевозок, сохранилась тенденция последних лет – нарастание их в направлении дальневосточных морских терминалов и нефтебаз. Здесь рост по сравнению с 2015 годом составил более шести процентов и достигнут преимущественно за счет перевалки экспортного каменного угля через порты Ванино-Совгаванского и Находкинского узлов.
Главный показатель работы транспортной компании – эксплуатационный грузооборот увеличился по сравнению с 2015 годом на 5.4% и составил 192 млрд тонно-км – максимальный показатель за всю историю работы дальневосточной магистрали. В целом за десять лет он вырос в два раза. При этом транспортникам удалось снизить собственные издержки. Экономический эффект от этих мероприятий превысил 663 млн рублей.
Также в сфере грузоперевозок ДВЖД расширяет пакет услуг. Дополнительный доход от услуг, непосредственно связанных с перевозкой грузов, по итогам 2016 года оценивается в миллиард рублей, что в 1,6 раза превышает уровень 2015 года.
- Речь идет не о тарифном регулировании или смене правил игры, - пояснил глава компании, - это доход от реализации новых видов транспортных услуг, которые разрабатывает наша команда и которые востребованы на данном рынке.
Говоря об инвестициях, Николай Маклыгин сообщил, что в целом в развитие магистрали в 2016 году вложено 43,6 млрд рублей. Введено в эксплуатацию после строительства и реконструкции 14 разъездов и 12 станций. В ходе ремонтно-путевой кампании всеми видами ремонта было охвачено 570 км в пути, в том числе модернизировано – 400 км.
Глава ДВЖД также отметил растущую динамику транзитных перевозок. Так, в десять раз увеличились перевозки транзитных контейнеров через железнодорожные пограничные пункты пропуска. 11,5 млн тонн перевезено через погранпереходы внешнеторговых грузов, что на 13,5 процента больше, чем в 2015 году.
Еще амбициознее задачи у транспортной компании на 2017 год. В развитие железнодорожной инфраструктуры планируется вложить 44.8 млрд рублей. Продолжится реализация проекта по развитию Восточного полигона, главной целью которого является увеличение пропускных и провозных возможностей в направлении тихоокеанских портов. Особое внимание будет уделяться БАМу.
Также в планах ввод в эксплуатацию 37 станций и разъездов, 18 из которых будут построены с нуля, реконструкция тоннеля имени Сталина во Владивостоке, подготовка проектно-сметной документации на проведение работ в 2018 - 2019 годах по «перешивке» (переход на широкую колею) сахалинской железнодорожной дороги. И, конечно же, продолжение всех мероприятий, запланированных в сфере безопасности на железной дороге.
На фото: Николай Маклыгин, начальник ДВЖД.
Вера КАЛИНИНА.
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