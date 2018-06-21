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26 Декабря 2017, 14:19 | Регион сегодня

ФРДВ поддержит крупные инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке

Фонд предоставит инициаторам проекта долгосрочные займы (до 10 лет) под 5% годовых в рублях

В Москве состоялось заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством Заместителя Председателя Правительства, полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева.

На рассмотрение подкомиссии были вынесены проекты, финансирование которых предполагается осуществлять с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). Кроме того, был рассмотрен вопрос обеспечения финансирования Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.

Открывая заседание, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Ю. Трутнев напомнил участникам обсуждения, что работа по обеспечению ускоренного развития Дальнего Востока ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина: «В рамках этой работы в регионе заявлено свыше 1000 проектов, 86 проектов будет сдано до конца этого года, общий объем привлеченных инвестиций составит более 130 млрд рублей», - сообщил Ю. Трутнев. 

По итогам обсуждения были признаны приоритетными для финансирования 4 проекта общей стоимостью 83,3 млрд рублей, из которых 15,2 млрд рублей составят инвестиции ФРДВ. Фонд предоставит инициаторам проекта долгосрочные займы (до 10 лет) под 5% годовых в рублях.

В частности, подкомиссия одобрила участие ФРДВ в проекте строительства Сахалинской ГРЭС-2. Фонд направит до 7 млрд рублей на создание транспортной, коммунальной и производственной инфраструктуры, необходимой для эксплуатации электростанции мощностью 120 МВт. ГРЭС-2 возводится на западном побережье Сахалина в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина с целью замещения выбывающих энергомощностей и увеличения общей мощности энергосистемы острова. Новую электростанцию планируется ввести в строй в 2018 году. До 2027 года реализация проекта обеспечит прирост ВРП на 31 млрд руб. и дополнительные налоговые поступления 8 млрд рублей. Будут созданы 432 новых рабочих места. Участие Фонда позволит снизить прогнозный тариф на электроэнергию для потребителей примерно на 4,5%.

При участии Фонда на Амурском судостроительном заводе будут построены два новых грузопассажирских автомобильно-железнодорожных парома для переправы «Ванино-Холмск». Общая стоимость проекта составит 10 млрд руб., из которых 4,5 млрд рублей. ФРДВ предоставит ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).  Необходимость обновления флота вызвана изношенным техническим состоянием существующих судов (средний возраст составляет 29 лет), высокими рисками аварийности и эксплуатационными издержками (средний процент простоя паромов в связи с ремонтными работами составляет 25%). Паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок. По прогнозам экспертов, в ближайшие три года грузооборот может возрасти на 25%. Суда планируется спустить на воду в 2019 году. Новые паромы позволят сахалинским производителям своевременно отгружать на материк производимую продукцию, обеспечат продовольственную безопасность и расширят возможности перевозки отдельных видов грузов.

По итогам обсуждения данного проекта Ю. Трутнев дал поручение губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту взять ход его реализации под личный контроль.

Еще 2 млрд рублей ФРДВ направит на строительство нового пассажирского терминала в Хабаровском аэропорту общей площадью 26 тыс. кв. м пропускной способностью 1200 пасс./час. Модернизация крупного авиаузла позволит повысить качество обслуживания, нарастить пропускную способность аэропорта на 2,7 млн человек и создать в Хабаровском крае крупный авиахаб. Общий объем инвестиций в проект, который реализуется на территории опережающего развития «Хабаровск», составит до 17 млрд рублей.

Также на заседании Правительственной комиссии одобрено участие ФРДВ (совместно с Роснано и РВК) в создании «Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий», который формируется с целью привлечения капитала в расширение деятельности высокотехнологичных предприятий на Дальнем Востоке. Капитал фонда составит 10 млрд рублей (5 млрд на первом этапе), из которых 1,7 млрд рублей предоставит ФРДВ. Средства (в виде возвратного, посевного и венчурного финансирования) планируется направить в перспективные высокотехнологичные и инновационные проекты.

Ю. Трутнев напомнил участникам совещания, что Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий создается по поручению Президента РФ Владимира Путина. В связи с этим вице-премьер попросил стороны, формирующие Фонд, обратить особое внимание на методику отбора технологических проектов. При этом Ю. Трутнев отметил, что проекты должны отвечать не только последним технологиям, но и быть реально востребованы, связаны с жизнью.

«С учетом решений, принятых подкомиссией, общий объем средств, распределенных ФРДВ в проекты на Дальнем Востоке, превысил 50 млрд рублей, из которых около 25 млрд рублей будут фактически инвестированы до конца 2017 года, остальные средства согласно графику финансирования на период до 2019 года. Совокупные активы Фонда составляют 37 млрд рублей. В целом, дефицит финансирования только одобренных проектов, без учета перспективного портфеля, уже превысил 13 млрд рублей. Правительством прорабатываются механизмы докапитализации Фонда. Рассчитываем, что уже в следующем году они заработают», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

В заседании приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, представители руководства Минфина России, Минприроды России, Минпромторга России, Минэнерго России, ФАС, институтов развития Дальнего Востока, Внешэкономбанка, а также губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, представители руководства субъектов ДФО и федеральных органов исполнительной власти.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: кредиты  ФРДВ  займы  финансы 


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