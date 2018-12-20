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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Декабря, 02:12 |
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Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
Это дополнительный сервис, не влияющий на стоимость страхового продукта для клиента. Он предусматривает установку на смартфоны защитного решения от «Лаборатории Касперского», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
В декабре во всех отделениях Сбербанка стартовали продажи уникального продукта, который обеспечивает банковские карты страховой защитой от киберинцидентов — списания денег в результате несанкционированных бесконтактных платежей со смартфонов клиентов либо в результате заражения смартфонов вредоносными программами. В продукт включен дополнительный сервис — бесплатная установка на смартфоны защитного решения от «Лаборатории Касперского».
На российском рынке услуга по страхованию киберрисков для физлиц предложена впервые. Риски киберинцидентов включены в обновленный продукт компании «Сбербанк страхование» «Защита карты +». Страховая защита автоматически предоставляется для владельцев смартфонов на платформе iOS, а для смартфонов на платформе Android начинает действовать после установки специального защитного решения. Для установки антивируса достаточно активизировать полис на сайте СК «Сбербанк страхование» и скачать программу, воспользовавшись кодом, который страховщик вышлет клиенту в СМС.
Помимо защиты от киберинцидентов, банковские карты, как и ранее, страхуются от хищений, повреждений, размагничивания, утраты в результате неисправной работы банкомата, несанкционированного списания денег с карт по разным причинам. Также возмещаются потери страхователя в случае ограбления возле банкомата. Стоимость стандартного пакета по продукту «Защита карты +» — от 1290 рублей в год, страховая сумма (в пределах которой возмещается ущерб) — до 350 тыс. рублей. Для пенсионеров и молодежи действуют специальные условия.
Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием»:
«Мы постоянно интегрируем современные технологии в наши продукты и стремимся, чтобы клиенты получали услуги самым удобным для них способом. Россияне все чаще выходят в интернет при помощи смартфонов, а не компьютеров или планшетов, а традиционным магазинам предпочитают интернет-покупки. Следуя клиентским предпочтениям, мы включили в наш флагманский страховой продукт для физлиц защиту от актуальных рисков при осуществлении бесконтактных платежей, интернет-покупок и онлайн-переводов. Дополнение стандартного набора рисков страхованием от киберинцидентов и включение дополнительного сервиса по установке антивирусного ПО на стоимости продукта для клиентов не отразилось. За первую неделю после старта продаж в отделениях Сбербанка было оформлено около 170 тысяч полисов ʺЗащита карты +ʺ».
По данным «Лаборатории Касперского», ежедневно в мире возникает 360 тыс. новых образцов вредоносного ПО. Потенциально опасно каждое действие в Сети: посещение веб-сайтов, интернет-магазинов, загрузка приложений, открытие вложений из писем. Только в 2018 году в России «Лаборатория Касперского» отразила 404 миллиона атак, в том числе почти 5 миллионов вредоносных установочных пакетов на мобильных устройствах. Установка специального защитного решения на смартфон, где хранится информация о банковских картах, сводит вероятность пострадать от кибератак к минимуму. Но, если мошенники все равно снимут деньги с карты, используя информацию на мобильном устройстве, клиент получит страховое возмещение в пределах установленного лимита.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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