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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Стратегию развития Дальнего Востока обсудят на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке
В связи с запуском в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новых нефтегазовых проектов и формированием нефтегазохимической отрасли, ориентированной на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, ООО «Восток Капитал» при поддержке Правительства РФ проводит ежегодное мероприятие - Восточный нефтегазовый форум (6-7 июля 2016г., Владивосток).
В форуме примут участие главы ряда российских регионов - Амурская область, Иркутская область, Якутия (Республика Саха), Республика Тыва, Приморский край и др., министры и руководители ведомств.
Будут представлены российские и зарубежные компании, среди которых: ПАО “Газпром” и дочерние общества, НК «Роснефть» и дочерние компании, ЛУКОЙЛ, Сибур Холдинг, Корпорация развития Дальнего Востока, и многие другие.
В условиях современного состояния мировой экономики и политики, Россия выбрала курс активного развития Восточной Сибири и Дальнего Востока с ориентиром на сотрудничество с азиатскими партнерами. Объемы инвестиций реализуемых проектов в регионе говорят о потенциале развития бизнеса сами за себя:
Чаяндинское месторождение - 14,8-16,7 млрд долл (RusEnergy)
Ковыктинское месторождение - 14,4-16,2 млрд долл (RusEnergy)
Газотранспортная система «Сила Сибири» - 40 млрд долл (RusEnergy)
Газоперерабатывающий комплекс в г. Белогорске - от 13 до 21 млрд долл. (RusEnergy)
Проект «Сахалин-3» - около 10 млрд долл (RusEnergy)
В связи с этим открывается все больше возможностей для развития и укрепления бизнеса вопреки условиям кризиса. Однако существует ряд проблем, которые ставят под угрозу сроки и эффективность их реализации, среди них: сложные климатические и географические условия, санкции против России, падение цен на нефть, дефицит квалифицированного рабочего персонала и многое другое.
Все это определяет необходимость существования площадки для обмена опытом, представления лучших технологий на рынке. В рамках Форума с российскими проектами также знакомятся основные импортеры, потенциальные инвесторы, потребители российского газа и нефти на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона
Организатор: Vostock Capital
Сайт в интернете: www.eastrussiaoilandgas.com
Издательская компания «Золотой Рог» выступает информационным партнером Восточного нефтегазового форума (6-7 июля 2016 г., Владивосток).
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