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Пятница| 27 Января, 10:29 |
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ДВЖД: курс на расширение пропускной способности
2016-й в железнодорожной отрасли страны был объявлен Годом пассажира. В связи с этим основной упор в деятельности транспортной компании был сделан на повышение качества обслуживания. При этом ставилась задача добиться результата исключительно за счет внутренней эффективности. В итоге транспортникам удалось улучшить целый ряд качественных показателей: производительность труда выросла на 8,4%, производительность локомотива - на 2,2%. Компания также снизила собственные издержки: в условиях возрастающих грузоперевозок снизилось потребление топливно-энергетических ресурсов, сокращено количество часов сверхурочной работы, внедрен целый ряд ресурсосберегающих технологий. Экономический эффект от этих мероприятий превысил 663 млн рублей.
По словам начальника Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД») Николая Маклыгина, всего в 2016 году в развитие пассажирского комплекса ДВЖД вложено около 600 млн рублей. Выполнялся капремонт вокзалов, платформ, подвижного состава.
Отношение железнодорожников к пассажирам сегодня становится гибким и клиентоориентированным, отмечает глава ДВЖД.
«В современных условиях мало доставить пассажира к месту назначения. Нужно сделать так, чтобы ему было удобно и комфортно, нужно предложить все необходимые услуги, - считает Николай Маклыгин. - Сегодня в электропоездах появились вай-фай и терминалы для безналичного расчета. В 2017 году планируем запустить мобильные приложения в пригородных поездах».
В зоне особого «пассажирского внимания» сегодня в ДВЖД находится с десяток объектов. Один из них - подземный пешеходный тоннель на вокзале Хабаровска, реконструкцию которого уже несколько лет ведут железнодорожники. По заявлению главы ДВЖД, стоимость всех работ по реконструкции перехода оценивается в 640 млн рублей, ожидаемый срок сдачи - август 2017 года.
Погрузка на станциях сети российских железных дорог в адрес морских терминалов и нефтебаз Дальнего Востока увеличилась более чем на 6%. Рост динамики достигнут прежде всего за счет перевалки экспортного каменного угля через порты Ванино-Совгаванского и Находкинского узлов.
В среднем ежедневно на станциях российских железных дорог в адрес дальневосточных грузополучателей «наполнялось» более шести тысяч вагонов.
Главный показатель работы - эксплуатационный грузооборот - в 2016 году вырос на 5,4% и составил около 191,9 млрд т-км - максимальный показатель за всю историю работы дальневосточной магистрали. За последние десять лет он вырос в два раза.
Также в сфере грузоперевозок ДВЖД расширяет пакет услуг. Дополнительный доход от услуг, непосредственно связанных с перевозкой грузов, по итогам 2016 года оценивается в миллиард рублей, что в 1,6 раза превышает уровень 2015 года.
- Речь идет не о тарифном регулировании или смене правил игры, - пояснил глава компании, - это доход от реализации новых видов транспортных услуг, которые разрабатывает наша команда и которые востребованы на данном рынке.
По словам начальника ДВЖД, в целом в развитие магистрали в 2016 году вложено 43,6 млрд рублей. Введено в эксплуатацию после строительства и реконструкции 14 разъездов и 12 станций. В ходе ремонтно-путевой кампании всеми видами ремонта было охвачено 570 км в пути, в том числе модернизировано - 400 км.
Еще амбициознее задачи у транспортной компании на 2017 год. В развитие железнодорожной инфраструктуры планируется вложить 44,8 млрд рублей. Продолжится реализация проекта по развитию Восточного полигона, главной целью которого является увеличение пропускных и провозных возможностей в направлении тихоокеанских портов. Особое внимание будет уделяться БАМу.
Также в планах ввод в эксплуатацию 37 станций и разъездов, 18 из которых будут построены с нуля, реконструкция тоннеля имени Сталина во Владивостоке, подготовка проектно-сметной документации на проведение работ в 2018-2019 годах по «перешивке» (переход на широкую колею) сахалинских железнодорожных путей. И, конечно же, продолжение всех мероприятий, запланированных в сфере безопасности на железной дороге.
Вера КАЛИНИНА.
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