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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный Сбербанк ждет нового председателя
22 февраля он назначен председателем Юго-Западного Сбербанка, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Это событие было ожидаемым. Евгений Титов за пять лет работы в регионе смог существенно улучшить позиции Дальневосточного Сбербанка, аккуратно провести внутреннюю перестройку, расширив сферу влияния банка на Магаданскую область и Камчатский край. Сам он не раз признавался лучшим в систему Сбербанка, за это время был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие и совершенствование банковской сферы.
Отметим, что Евгений Титов возвращается в родной регион. Он родился в Ставропольском крае, до отъезда в Москву три года работал заместителем председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России.
Исполнять обязанности председателя Дальневосточного Сбербанка назначена зампредседателя Ольга ДОЛГОВА, ранее несколько лет возглавлявшая Приморский филиал Сбербанка.
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