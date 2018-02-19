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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На выполнение коллективного договора на ДВЖД в 2017 году направлено более 10 млрд рублей
В Хабаровске состоялся восьмой социально-экономический форум, на котором были подведены итоги выполнения обязательств по коллективному договору ОАО «РЖД» в 2017 году и рассмотрены приоритетные задачи, стоящие перед коллективами магистрали в этом году.
В работе форума приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Валинский, начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, заместитель председателя Роспрофжела Андрей Карабанов и председатель Дорпрофжела Виталий Бабий.
По словам Олега Валинского, Дальневосточный регион, обладающий огромным потенциалом ресурсов, является самым динамично развивающимся субъектом РФ. Компания большое внимание уделяет развитию транспортной инфраструктуры региона.
«Дальневосточная железная дорога, благодаря усилиям всего коллектива, улучшила целевые показатели по сравнению с прошлым годом», – сказал Николай Маклыгин.
На форуме было отмечено, что, несмотря на напряженную работу в условиях роста грузопотока, реализации социальной политики на Дальневосточной железной дороге уделялось большое внимание. Всего в 2017 году на обеспечение социальной защищенности работников и неработающих пенсионеров было направлено более 10 млрд рублей, что на 5% превышает показатель предыдущего года.
В рамках реализации жилищной программы выдано 137 ипотечных кредитов, работникам оказана корпоративная поддержка на 172 млн рублей. Безвозмездные субсидии на приобретение жилья получили 92 работника, в том числе 74 молодых специалиста. Компенсирована задолженность по ипотечным кредитам в размере 52 млн рублей 123-м работникам, у которых в период выплаты родились дети. Ежегодно производится пополнение фонда технологического жилья, ведется строительство 8 жилых домов.
Особой популярностью пользуется компенсируемый социальный пакет (КСП), предоставляющий работнику возможность компенсировать часть затрат на социальные услуги. Так, по итогам 2017 года более 2,5 тыс. работников получили КСП на общую сумму 34 млн рублей.
Материальная поддержка через Благотворительный фонд «Почёт» в адрес неработающих пенсионеров составила 94 млн рублей. В рамках НПФ «Благосостояние» более 23 тыс. работников, вышедших на пенсию, получают дополнительную пенсию, средний размер которой составляет 12,8 тыс. рублей.
Ежегодно особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. В год празднования 72-й годовщины Победы проведена благотворительная акция «Забота», в которой приняли участие более 40 тыс. работников, собранные средства в размере 7,7 млн рублей были направлены ветеранам персонально.
При помощи благотворительных акций, проводимых на железной дороге, собраны средства в сумме 1,4 млн рублей для перечисления на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Сумма добровольных пожертвований пострадавшим от паводка в Приморском крае составила более 8 млн рублей.
В 2017 году санаторно-курортное лечение и отдых получили более 7,2 тыс. работников компании, членов их семей и неработающих пенсионеров, а в подведомственных детских оздоровительных учреждениях отдохнули более 4,5 тыс. детей.
Помимо выполнения социальных гарантий, отмечено, что оплата труда железнодорожников на ДВЖД конкурентоспособна: по итогам прошлого года средняя заработная плата на 35,2% превысила показатели по субъектам ДФО.
Николай Маклыгин выразил благодарность коллективу за результаты, достигнутые в 2017 году, и выполнение обязательств коллективного договора ОАО «РЖД» в полном объеме.
- На выполнение коллективного договора на ДВЖД в 2017 году направлено более 10 млрд рублей
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