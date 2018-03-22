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27 Марта 2018, 19:15 | Регион сегодня

Двести новых бипланов будут летать на Дальнем Востоке

В апреле ожидается подписание долгосрочного контракта на строительство 200 самолетов ТВС-2ДТС для авиакомпании "Полярные авиалинии"

Авиакомпании «Полярные авиалинии» намерена расширить сеть маршрутов на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщает пресс-служба Республики Саха (Якутия).

Подписанию контракта будет предшествовать презентация нового самолета в Якутске. Первые поставки воздушных судов Улан-Удэнский авиационный завод планирует начать с 2021 года.

Для Якутии и других дальневосточных регионов нужна особая спецификация судов, учитывающая суровые климатические условия, низкую плотность населения и малую интерсивность пассажиропотоков. Цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС является наиболее адаптированным к условиям эксплуатации в географических и климатических условиях республики. Уникальность самолета подтверждается высокой оценкой летно-технических характеристик с возможностью взлета и посадки с неподготовленных и предельно коротких площадок с низкой плотностью грунта.

Реализация проекта ведется в рамках соглашения об организации местных воздушных линий в регионах Российской Федерации, подписанного Министерством транспорта РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Республикой Саха (Якутия), Республикой Бурятия и АО «Вертолеты России». Реализация документа планируется на базе АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии».

Отметим, что география полетов «Полярных авиалиний» охватывает 80 процентов территории Якутии. Авиакомпания «Полярные авиалинии» выполняет важную государственную задачу для жизнеобеспечения районов Республики Саха (Якутия), включая отдаленные арктические улусы, куда добраться можно только воздушным транспортом. Регулярные пассажирские рейсы осуществляются по 23 межулусным направлениям и более 130 направлениям по внутриулусным направлениям. Это более 100 населенных пунктов республики, включая отдаленные арктические улусы. Всего авиакомпания выполняет 43% перевозок от общего объема по республике.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: авиаперевозки 


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