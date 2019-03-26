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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Марта, 15:44 |
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Группа компаний ННК не забывает об отдаленных районах Дальнего Востока
Реализация программы Группы компаний ННК по обеспечению жителей Дальнего Востока топливом успешно продолжилась в первом квартале 2019 года - в известную сеть вошли автозаправки в Приморье и Амурской области.
Так, у жителей Ольгинского и Тернейского районов Приморского края вызвало большую обеспокоенность закрытие АЗС независимого оператора. Других источников, где можно заправить транспортные средства, поблизости попросту нет. ННК решила включить проблемные АЗС в свою сеть.
В итоге, с вхождением автозаправок в состав сети ННК, проблема с обеспечением нефтепродуктами отдаленных территорий полностью устранена.
Напомним, в 2018 году руководством Группы компании ННК было принято решение о включении в состав ее сети заправочных комплексов в поселках Милоградово, Пластун и Терней. Газета «Золотой Рог» в течении прошлого года не раз сообщала о таких фактах. И сегодня качественное топливо, произведённое хабаровским НПЗ, приморцы, в том числе проживающие в отдаленных районах края, получают в полном объеме.
Важно отметить, что эти автозаправочные станции являются социально-значимыми объектами – их работа требует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год.
А в Амурской области Группа компаний ННК взяла на себя обязательства по обеспечению топливом села Среднебелая. Напомним, что в конце прошлого года в ее сеть вошла стратегически важная АЗС в поселке Овсянка Зейского района. В случае ее закрытия местным жителям пришлось бы добираться до другой заправочной станции более 30 км.
Все АЗС ННК работают по единым стандартам обслуживания и предлагают своим клиентам высококачественный бензин и дизельное топливо, которые поступают с полностью модернизированного Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, также входящего в состав Группы компаний ННК. Это позволяет осуществлять контроль за качеством по всему пути их следования, пока топливные продукты не попадут в бензобак автомобиля.
«Группа компаний ННК подтверждает социально-ориентированную политику, проводимую в Дальневосточном федеральном округе. Мы осознаем всю ответственность перед регионом присутствия и ведем работу по бесперебойному обеспечению топливом отдаленных и малонаселенных пунктов» - сообщили изданию в пресс-службе компании.
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