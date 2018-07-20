|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 07 Августа, 01:20 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ВТБ отправил первую партию золота в Китай
Китай является крупнейшим по объемам в мире покупателем и потребителем золота, поэтому данное направление является стратегически важным для ВТБ, сообщили журналу "дальневосточный капитал" в пресс-службе банка.
Юрий Соловьев, Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «ВТБ имеет прочные позиции на китайском финансовом рынке и начало поставок физического золота в Китай является важным шагом в усилении бизнеса группы в рамках нашей региональной стратегии. Мы считаем, что китайский рынок открывает
долгосрочные возможности для российского бизнеса и ВТБ будет всячески способствовать развитию и укреплению торговых отношений между нашими странами».
В октябре 2015 года Банк ВТБ получил статус члена Шанхайской Биржи Золота (“SGE”) с правом участия в торгах на международном отделении биржи в зоне свободной торговли Шанхая.
ВТБ имеет многолетний опыт поставок золота и серебра в Индию и на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции на индийском рынке драгоценных металлов.
- Между Хабаровском и Гродеково на ДВЖД начала работать отправка грузов по технологии "Блок-трейн"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Денис Синюков возглавил Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка
- На Дальнем Востоке в сентябре завершится процесс интеграции двух филиалов банка "Открытие"
- Власти намерены сделать длинные деньги более доступными для малого бизнеса Дальнего Востока
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- После старта на Камчатке экспедиция "Байкал-Аляска" преодолела треть маршрута
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Центробанк отозвал лицензию у банка "Таатта"
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.