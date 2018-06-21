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27 Апреля 2016, 14:19 | Регион сегодня

Российско-Китайский фонд агропромышленного развития на Дальнем Востоке уже в июне приступит к работе

Землю для ведения сельского хозяйства на Дальнем Востоке получают только российские компании. Обязательным условием является использование современных аграрных технологий, обеспечивающих рациональное и экологически неистощительное использование сельхозземель. На новых сельхозпредприятиях будут работать прежде всего граждане России, согласно документу не менее 80 % рабочих мест должны занимать россияне. К реализации проектов могут быть привлечены иностранные работники, но их доля не должен превышать 20 процентов. Кроме того приоритет в рамках аграрных проектов имеют российские поставщики.

Подписано акционерное соглашение о создании Российско-Китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке (РКФАР). С российской стороны документ подписал генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков, с китайской - президент Управляющей компании Азиатско-Тихоокеанского продовольственного Фонда (КНР) Лю Хуаньлинь.

Принципиальные договоренности о совместном развитии сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке были достигнуты между Минвостокразвития и Госкомитетом по развитию и реформам КНР и зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании, заключенном в конце прошлого года в Пекине в присутствии Председателя Правительства России Дмитрия Медведева и Премьера Государственного Совета Китая Ли Кэцяна.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: "Подписание акционерного - юридически обязывающего соглашения -  ключевой шаг для начала практической работы агрофонда. Документ позволяет обоснованно рассчитывать, что уже в мае будут завершены все учредительные процедуры, а с июня фонд приступит к работе. Первые проекты фонд сможет представить в рамках Восточного экономического форума в начале сентября во Владивостоке. Также важно, что все базовые договоренности о параметрах работы российско-китайского агрофонда закреплены в юридически обязывающем документе".

Согласно подписанному документу капитал фонда составит до 10 млрд долларов, на первом этапе - 13 млрд рублей, на всех этапах - 90% капитала формируют китайские инвесторы, 10% - Российские,  при этом Фонд развития Дальнего Востока получит 51% в управляющей компании РКФАР, генеральный директор и председатель совета директоров будут назначаться по представлению российской стороны.

На финансирование РКФАР смогут рассчитывать российские операторы эффективных сельскохозяйственных проектов на Дальнем Востоке в сферах производства, переработки и реализации аграрной продукции (включая растениеводство, животноводство, аквакультуру), развития агропромышленной инфраструктуры.

Предполагается, что агропромышленный Фонд будет выделять финансирование от 10 процентов стоимости проекта, еще 10 процентов – участие инициаторов проектов, оставшиеся 80 процентов стоимости проектов составят кредиты банков. В том числе предусмотрена возможность получения кредитов китайских банков по ставке до 6 процентов годовых. Таким образом, общий объем инвестиций привлеченных агрофондом уже с выделенным первым траншем капитала в 13 млрд руб. может составить до 130 млрд руб. Планируется на первом этапе реализовать более 20 инвестиционных агропроектов, что приведет к существенному росту ВРП и налоговых поступлений.

По мнению Александра Галушки, агрофонд позволит соединить азиатский капитал, спрос на экологически чистую сельхозпродукцию и существующий большой потенциал по созданию на Дальнем Востоке новых сельскохозяйственных предприятий. «Китайская сторона дает рынок и финансирование. С российской стороны российские компании работают на дальневосточной земле и привлекают прежде всего российских работников и российских поставщиков для реализации проектов. Мы рассчитываем, что это станет хорошим прецедентом для развития взаимовыгодных отношений с китайскими инвестиционными институтами», - подчеркнул глава Минвостокразвития.

Лариса ЖИРОНКИНА. Журнал "Дальневосточный капитал".  

Теги: агрофорум  сельское хозяйство 


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