|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Июля, 05:01 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Российско-Китайский фонд агропромышленного развития на Дальнем Востоке уже в июне приступит к работе
Подписано акционерное соглашение о создании Российско-Китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке (РКФАР). С российской стороны документ подписал генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков, с китайской - президент Управляющей компании Азиатско-Тихоокеанского продовольственного Фонда (КНР) Лю Хуаньлинь.
Принципиальные договоренности о совместном развитии сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке были достигнуты между Минвостокразвития и Госкомитетом по развитию и реформам КНР и зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании, заключенном в конце прошлого года в Пекине в присутствии Председателя Правительства России Дмитрия Медведева и Премьера Государственного Совета Китая Ли Кэцяна.
Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: "Подписание акционерного - юридически обязывающего соглашения - ключевой шаг для начала практической работы агрофонда. Документ позволяет обоснованно рассчитывать, что уже в мае будут завершены все учредительные процедуры, а с июня фонд приступит к работе. Первые проекты фонд сможет представить в рамках Восточного экономического форума в начале сентября во Владивостоке. Также важно, что все базовые договоренности о параметрах работы российско-китайского агрофонда закреплены в юридически обязывающем документе".
Согласно подписанному документу капитал фонда составит до 10 млрд долларов, на первом этапе - 13 млрд рублей, на всех этапах - 90% капитала формируют китайские инвесторы, 10% - Российские, при этом Фонд развития Дальнего Востока получит 51% в управляющей компании РКФАР, генеральный директор и председатель совета директоров будут назначаться по представлению российской стороны.
На финансирование РКФАР смогут рассчитывать российские операторы эффективных сельскохозяйственных проектов на Дальнем Востоке в сферах производства, переработки и реализации аграрной продукции (включая растениеводство, животноводство, аквакультуру), развития агропромышленной инфраструктуры.
Предполагается, что агропромышленный Фонд будет выделять финансирование от 10 процентов стоимости проекта, еще 10 процентов – участие инициаторов проектов, оставшиеся 80 процентов стоимости проектов составят кредиты банков. В том числе предусмотрена возможность получения кредитов китайских банков по ставке до 6 процентов годовых. Таким образом, общий объем инвестиций привлеченных агрофондом уже с выделенным первым траншем капитала в 13 млрд руб. может составить до 130 млрд руб. Планируется на первом этапе реализовать более 20 инвестиционных агропроектов, что приведет к существенному росту ВРП и налоговых поступлений.
По мнению Александра Галушки, агрофонд позволит соединить азиатский капитал, спрос на экологически чистую сельхозпродукцию и существующий большой потенциал по созданию на Дальнем Востоке новых сельскохозяйственных предприятий. «Китайская сторона дает рынок и финансирование. С российской стороны российские компании работают на дальневосточной земле и привлекают прежде всего российских работников и российских поставщиков для реализации проектов. Мы рассчитываем, что это станет хорошим прецедентом для развития взаимовыгодных отношений с китайскими инвестиционными институтами», - подчеркнул глава Минвостокразвития.
Лариса ЖИРОНКИНА. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
- Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования
- ДВЖД перечислила в бюджеты регионов Дальнего Востока более 6 млрд рублей
- Уполномочен профинансировать
- В Сбербанк Онлайн появилась возможность звонить через интернет
- Предпринимателям Дальнего Востока открыли новые возможности интернет-маркетинга
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Микрокредитование сможет решить насущные финансовые проблемы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.