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27 Ноября 2017, 16:53 | Регион сегодня |

Оловянный кластер Дальнего Востока получил поддержку

В день, когда Совет Федерации одобрил продление налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в отношении кондиционных руд олова, расположенных полностью или частично на Дальнем Востоке, в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" поступили заявки на заключение соглашения об инвестиционной деятельности от двух компаний, намерения которых связаны с модернизацией оловянного кластера России.

Статус резидентов территории опережающего развития «Комсомольск» поможет  ООО «Правоурмийское» и ОАО «Оловянная рудная компания» провести модернизацию горно-обогатительного комбината, увеличить добычу и обогащение оловянной руды на базе Правоурмийского и Фестивального месторождений, которые расположены в пределах Хабаровского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Олово находит применение в самых разных отраслях промышленности - производстве пищевой тары, электротехники, электроники, химической индустрии. Сплав олова со свинцом и сурьмой известен под названием «типографский металл» – из него изготовляют типографские шрифты. Олово применяется при изготовлении шелковых тканей и ситцепечатании, оно используется в качестве золотой краски («сусальное золото»).

Разведанные запасы олова в нашей стране заключены в рудах 220 месторождений. Подавляющая их часть расположена в Дальневосточном экономическом районе. Самые крупные объекты с запасами более 100 тыс. т находятся в Восточной Якутии, на Чукотке и в Хабаровском крае. Причем на данный момент Хабаровский край – единственный регион в стране, где ведется разработка оловорудных месторождений.

К примеру, ОАО «Оловянная рудная компания» для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и выхода на мировой уровень по экспорту нацелено на создание новых производственных мощностей и повышение добычи олова в Дальневосточном федеральном округе.

Планируется строительство очистных сооружений и дороги от рудника до Солнечной обогатительной фабрики, которая также будет модернизирована, инженерной инфраструктуры - сетей энерго- и водоснабжения, межплощадочных автодорог, насосной станции. Уже в декабре, по словам представителя компании, после получения техусловий можно будет приступать к строительству цеха полусухого складирования.

Для подготовки кадров заключен договор с техникумом в п. Солнечный и ведется формирование группы из 42 человек для обучения специальностям: машинист мельниц, дробильщик, концентраторщик. В дальнейшем список специальностей будет расширен, в него будут включены такие специальности, как машинист специализированной техники, машинист подземной техники, машинист буровых установок, проходчик.  Перспективным планом по подготовке квалифицированных специалистов предусмотрено обучение выпускников школ в вузах по целевым направлениям.

В целях создания для работников предприятия комфортных условий предусмотрено строительство административно-бытового комбината, столовой, бани и магазина.

Максимальная производительность предприятия будет составлять 220 тыс. тонн в год.  

Мощности горно-обогатительного комбината на базе Правоурмийского оловорудного месторождения с необходимой инфраструктурой почти вдвое больше объемов «Оловянной рудной компании».  ООО «Правоурмийское» планирует ежегодно добывать и перерабатывать 400 тыс. тонн руды и покрывать внутреннюю потребность в оловянном концентрате, а также выпускать вольфрамовый концентрат и медный, содержащий серебро.

Данный оловорудный проект отличается от других наличием сравнительно высокого содержания металла в рудах, подтвержденных запасов олова и доказанного высокого уровня извлечения металлов из руды. Запасы и ресурсы Правоурмийского месторождения оцениваются в 120 — 150 тыс. тонн олова. А наличие на сравнительно небольшом расстоянии железнодорожной станции, благодаря чему доставку грузов на месторождение можно будет вести круглогодично, является его преимуществом.  Дополнительно планируется строительство грунтовой дороги протяженностью более 100 км от п. Сулук до Правоурмийского месторождения и линии электропередач мощностью 220 кВ с отдельной подстанцией.

Реализация проекта со строительством инфраструктуры повысит эффективности освоения новых месторождений и транспортировки продукции горнодобывающей отрасли России, в том числе на экспорт.

А решение Совета Федерации о продлении налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в отношении кондиционных руд олова, принятое 22 ноября по инициативе депутатов и сенаторов дальневосточных регионов, станет поддержкой отечественных оловопроизводителей.

Впервые федеральный закон об установлении нулевой ставки НДПИ на олово, внесенный по инициативе Правительства Республики Саха (Якутия), был принят в 2011 году. В результате, находящаяся в состоянии стагнации с советских времен отрасль стала возрождаться. Объём добычи оловянного концентрата, упавший до 75 тонн в 2010 году увеличился до 600-700 тонн в 2016 году.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, льготы по НДПИ, которые могли бы закончится, продлеваются до 2022 года.

Потенциальный резидент ТОР «Комсомольск» считает, что продление нулевой ставки по НДПИ окажет полезное действие, поскольку заводы "Русолова", модернизация которых ещё продолжается, ещё не вышли на стопроцентную загрузку и не генерируют достаточно средств для покрытия расходов на их развитие.

«При сохранении действующих цен на олово, - поясняет заместитель генерального директора ПАО «Русолово» по финансам Максим Вагнер, - прогнозные показатели EBITDA компаний с учетом льгот по НДПИ, в ближайшие три года ожидаются почти на 300 млн. руб. выше, чем при отсутствии льгот, что даст возможность предприятиям группы компаний завершить модернизацию фабрик». 

Журнал "Дальневосточный капитал".    

Теги: ТОР  олово  Комсомольск  недра  Правоурмийское 


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