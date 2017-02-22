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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Февраля, 23:16 |
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У "дальневосточного гектара" появился официальный канал на YouTube
По словам генерального директора Агентства Валентина Тимакова, подписчики канала и заинтересованные пользователи смогут на регулярной основе получать консультации экспертов Агентства по наиболее актуальным вопросам получения и использования «дальневосточных гектаров».
АРЧК ДВ обеспечивает ответы на вопросы пользователей по телефону «горячей линии» программы 8 800 200 3251 и через форму обратной связи на сайте НаДальнийВосток.РФ. По словам Валентина Тимакова, всего с начала реализации программы более 100 000 обращений граждан было обработано по каналам колл-центра. На горячую линию приходят сообщения по вопросам оформления земельных участков, порядка и сроков рассмотрения, а также жалобы на работу органов и предложения пользователей. Генеральный директор АРЧК ДВ прокомментировал: «Нам важно мнение граждан. Исходя из тех сообщений, которые мы получаем, мы планируем продвижение программы «Дальневосточный гектар» и разработку новых мер поддержки».
Агентство предлагает получателям гектаров ознакомиться на своем сайте с перечнем мер государственной поддержки. Всего «Навигатор» мер поддержки, который постоянно обновляется, включает около 100 мер.
Недавно АРЧК ДВ запустило новый продукт «создание селений». На сайте Агентства размещена простая методичка по созданию селений. Специалисты АРЧК ДВ готовы предоставить необходимые консультации.
АРЧК ДВ также проводит обучение сотрудников уполномоченных органов и МФЦ, а теперь и вебинары для всех россиян на канале «Дальневосточный гектар» на канале YouTube. Уже сейчас на канале «Дальневосточный гектар» YouTube размещена пошаговая инструкция оформления заявки на сайте.
Следите за анонсами вебинаров на сайте Агентства, на сайте программы НаДальнийВосток.РФ и в сообществах программы «Дальневосточный гектар» в Facebook и Вконтакте.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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