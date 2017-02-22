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ФРДВ и "Почта Банк" направят на кредитование получателей дальневосточного гектара до 3 млрд рублей
27 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подписано соглашение между Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и «Почта Банком» о сотрудничестве при реализации программы льготного кредитования получателей «Дальневосточного гектара». Документ подписали генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и президент-председатель правления «Почта Банка»Дмитрий Руденко.
«Мы начали реализацию проекта по предоставлению земли на Дальнем Востоке. Сейчас у нас уже почти 70 тысяч обращений. Одно из наиболее частых пожеланий людей, которые уже оформили гектар - возможность получения финансовых средств, кредитов на освоение земли. Обычные кредиты дорогие. Поэтому мы попросили Фонд развития Дальнего Востока создать специальный кредитный продукт. Он создан», - отметил Юрий Трутнев.
Система кредитования, созданная «Почта Банком», интегрирована с электронной торговой площадкой. Такое решение позволит обеспечить доступность кредитов для всех граждан России с последующей доставкой товаров и услуг на территорию Дальневосточного федерального округа. Для соблюдения условия целевого использования кредитных средств все расчеты в системе будут проводиться в безналичном порядке.
Уже в ближайшее время получатели дальневосточного гектара смогут приобрести в рассрочку сборные щитовые дома, мебель, сельскохозяйственную и прочую технику, инструменты, производственное оборудование, строительные материалы и другие товары, необходимые для обустройства земли.
«Мы уверены, что программа льготного кредитования получателей дальневосточного гектара станет серьезным подспорьем для активных людей, заинтересовавшихся новыми возможностями для самореализации, созданными государством на Дальнем Востоке, и позволит направить в регион как дополнительный частный капитал, так и энергию наших соотечественников» - прокомментировал заключенное с «Почта Банком» соглашение генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
«Участие в программе "Дальневосточный гектар" - это новый вызов для "Почта Банка" и наш первый опыт в реализации проектов государственного масштаба и важности. Примечательно, что мы начинаем комплексную работу с ДФО до официального открытия первых точек присутствия в регионе. Банк уже разработал удобную и понятную пользователю программу кредитования, которой в ближайшее время смогут воспользоваться все жители России, получившие землю на востоке страны», - отметил президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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