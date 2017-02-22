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28 Февраля 2017, 15:35 | Регион сегодня

Дальневосточные проекты не вошли в шестерку лучших "Премии развития – 2017"

Определены победители конкурса на лучший инвестиционный проект "Премия развития – 2017"

Внешэкономбанк подвел итоги конкурса на лучший инвестиционный проект «Премия развития – 2017», награждены победители в шести номинациях. Торжественная церемония впервые состоялась в рамках пленарного заседания Российского инвестиционного форума в Сочи. Ранее церемония проводилась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Награды вручили Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель наблюдательного совета Внешэкономбанка Дмитрий Медведев и Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Конкурс «Премия развития» проводится Внешэкономбанком уже в пятый раз.

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков: «В этом году обновленный Банк развития получил новую стратегию. Номинации «Премии развития» теперь тоже созвучны приоритетам стратегии. Все соискатели представили уникальные проекты, и мы с удовольствием награждаем победителей. Задача обновленного ВЭБа, ВЭБ 2.0, находить инновационные проекты, выращивать их, масштабировать, содействовать их продвижению и выводу на качественно новый уровень».

Приз в номинации «Лучший инфраструктурный проект» получило АО «МаксимаТелеком» за проект «Создание бесплатной сети Wi-Fi в подвижном составе Московского метрополитена». Каждый пользователь теперь имеет доступ к бесплатной сети для работы, учебы и развлечений в метро.

«Лучшим проектом в отраслях промышленности» выбран «Запуск промышленного производства отечественного высокопроизводительного энергоэффективного процессора Baikal-T1», реализованный АО «Байкал Электроникс». Речь идет о серийном производстве (партиями до миллиона штук) разработанного в России современного микропроцессора для продаж в РФ и за рубежом.

Проект «Сеть детских технопарков «Кванториум», осуществленный ФГБНУ «Республиканский государственный центр многокомпонентных информационных компьютерных сред», стал «Лучшим проектом по комплексному развитию территорий». Он призван обеспечить к 2020 г. охват более 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами во всех регионах РФ.

Победителем в номинации «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий» стал проект «Организация высокотехнологичного производства биологических субстанций и готовых лекарственных форм для лечения сложных онкологических и аутоиммунных заболеваний», реализованный ЗАО «БИОКАД» в Санкт-Петербурге. Он предусматривает выпуск высокотехнологичных лекарственных средств российского производства, которые заменят зарубежные аналоги и снизят государственные затраты на лекарственное обеспечение больных.

«Лучшим проектом в области экологии и «зеленых» технологий» признан проект «Сибирские топливные гранулы (пеллеты)» – переработка отходов лесопиления, использование отходов для производства биотоплива из возобновляемых источников энергии в Иркутской области. Его реализует ООО «Сибирские топливные гранулы».

«Лучшим экспортным проектом» стал «Экспорт российских технологий (суперкомпьютерной системы JURECA) в Суперкомпьютерный центр г. Юлих (ФРГ)», осуществленный ОАО «Т-Платформы» и ставший первым такого рода проектом в истории российской радиоэлектронной отрасли.

Среди соискателей на «Премию развития» - компании, которые создали прорывные технологии, преодолели бюрократические и иные барьеры, чей вклад заслуживает высокой оценки. Проекты лауреатов «Премии развития» - пример слаженной работы ученых-теоретиков и практиков, тех, кто видит будущее через 5-10 лет, понимает тенденции развития науки.

«Премия развития» – профессиональная награда за заслуги в реализации крупных национально значимых проектов. Конкурс на присуждение премии за вклад в устойчивое социально-экономическое развитие России «Премия развития» учрежден Внешэкономбанком в 2012 г.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: конкурс  Премия развития  Внешэкономбанк 


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