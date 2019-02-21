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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Февраля, 14:44 |
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Резидент свободного порта запустил новое лесоперерабатывающее производство в Хабаровском крае
Инвестиционный проект стоимостью 30,8 млн рублей и рассчитанный на создание 41 рабочего места реализован на территории Ванинского района Хабаровского края в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
«Наше предприятие состоит из двух линий лесопиления и одной линии для производства пеллет, - рассказывает директор ООО «ТАУНГА-ЛЕС» Алексей Шапенков. - Первую партию продукции мы уже произвели – это обрезные пиломатериалы различных сечений и качества».
Резидент свободного порта Владивосток перерабатывает приобретенную древесину, в ход идут хвойные породы деревьев. Мощность завода рассчитана на переработку 53 000 кубометров круглого леса в год. Выход готовой продукции запланирован на уровне 55-60% от объема поставляемого сырья. Из отходов лесопиления инвестор будет ежегодно производить топливные гранулы в объёме до 2 500 тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Напомним, АО «КРДВ» постоянно развивает набор услуг и оказывает их в том числе в электронном виде. На официальном сайте управляющей компании любой инвестор может подать заявку на получение статуса резидента в онлайн-режиме.
На сегодняшний день, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1119. Общая сумма заявленных проектов более 597 млрд рублей, реализация которых позволит создать около 61 тысячи современных рабочих мест. Причем 101 проект уже запущен, резиденты вложили в экономику региона более 54 млрд рублей и создав 6658 рабочих мест.
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